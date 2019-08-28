Астрономы выяснили: на некоторых планетах лучше, чем на Земле

Учёные оценили условия жизни на найденных экзопланетах и пришли к выводу, что Земля — ещё не самое удачное место.

Некоторые планеты вне Солнечной системы больше подходят для возникновения и поддержания биологического разнообразия, чем Земля, пишет Phys.org. Сообщается, что к таким выводам пришли учёные из Чикагского университета.

Они провели компьютерное моделирование возможных условий жизни на экзопланетах на основе известных данных о них. В расчёт принимали только твёрдые небесные тела в "зоне обитаемости" звёзд, то есть на нужном расстоянии от них — на таком, чтобы вода могла находиться в жидком состоянии.

При этом учитывали скорость циркуляции вод в океанах, поскольку это важнейшее условие для жизни на Земле — благодаря этому явлению питательные вещества из глубин поднимаются к освещённой Солнцем поверхности.

Выяснилось, что у планет с более плотной атмосферой и при этом более медленным вращением должна быть выше скорость этой циркуляции, а это означает более благоприятные условия для зарождения и развития всевозможных форм жизни.

С этой точки зрения Земля не является оптимальным миром для развития жизни. Другие планеты могут оказаться куда более гостеприимными, а жизнь на них — более разнообразной Стефани Олсон, профессор Чикагского университета

Доктор Олсен признала, что сейчас нет телескопов, мощность которых позволила бы проверить эти данные, и выразила надежду, что это исследование станет основой для проектирования нужной техники.