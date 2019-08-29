Пастух случайно откопал череп древнего человека возрастом 3,8 млн лет

Антропологи заявили, что это самое потрясающее открытие за последние десятилетия.

В Эфиопии нашли череп австралопитека, который ставит под вопрос современные представления об эволюции человека, пишет Nature. Исследователи рассказали, что занимались раскопками много лет в надежде обнаружить что-нибудь подобное, однако в итоге это удалось сделать совершенно случайно.

По их словам, открытие удалось сделать благодаря пастуху, который вырыл нору, чтобы укрыть в ней своих коз и таким образом спасти их от нападения гиен. Копая, он заметил челюстную кость и зубы. Находка в итоге попала к палеоантропологу Йоханнесу Хайле-Селассие из Кливлендского музея естественной истории.

Тот изучал череп три года и пришёл к выводу, что ему примерно 3,8 миллиона лет и принадлежал он анамскому австралопитеку — Australopithecus anamensis. Долгое время представителей этого вида считали предками более поздних — афарских — австралопитеков. Однако исследования показывают, что это, возможно, не совсем так.