Генетики нашли мутацию, позволяющую высыпаться за шесть часов

Учёные понаблюдали за семьёй, которая спит на два часа меньше, чем нужно большинству людей, и при этом прекрасно себя чувствует.

Генетическое отклонение позволяет некоторым людям спать меньше, чем остальным, пишет издание Neuron. Сообщается, что нейробиологи исследовали ДНК нескольких человек из одной семьи, в которой все высыпаются за шесть часов.

Выяснилось, что у них есть мутация в гене под названием ADRB1, он отвечает в том числе за работу сердечной мышцы и расщепление жира. Учёные в рамках эксперимента модифицировали гены лабораторных мышей, чтобы у них было такое же отклонение. Подопытные животные в результате спали минимум на час меньше.

Исследователи отметили, что это очень редкая, но не уникальная ситуация: такие мутации наблюдаются в среднем у четырёх из каждых ста тысяч человек.

Кроме того, это уже не первый известный случай, когда генетическое отклонение влияет на продолжительность сна. Десять лет назад, в 2009 году, учёные наблюдали за матерью и дочерью, которые тоже чувствовали себя прекрасно отдохнувшими после всего шести часов сна. Однако у них были изменения в другом гене — DEC2, который блокирует гормон орексин, регулирующий сон и бодрствование.

Напомним, по мнению врачей всего мира, оптимальным для здоровья считается спать по восемь часов в сутки.