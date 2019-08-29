Кувалда для Америки. Как СССР создал первую атомную бомбу

29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне состоялся первый успешный подрыв советского заряда для атомной бомбы. Оружие, которое спасло страну, создавали в строжайшей тайне с помощью лучших учёных на планете.

Огромную помощь советским учёным в создании атомной бомбы оказывали их американские коллеги. Правда, не открыто. Американские физики, работавшие над проектом "Манхэттен", хорошо понимали, какое оружие вкладывают в руки военных. Многих из тех, кто работал над атомной бомбой в США, советская разведка завербовала ещё студентами. Одними из самых успешных физиков были американцы Жорж Коваль, Рудольф Пайерлс, Клаус Фукс, Теодор Холл, а также Дэвид Грингласс — человек, раскрывший советским разведчикам особенности конструкции бомбы "Толстяк", и легендарные разведчики Этель и Юлиус Розенберг.

Научную работу над советской атомной бомбой возглавил легендарный физик Игорь Курчатов.

Шпионы среди американских физиков передали в СССР тысячи документов О ходе работ над атомной бомбой в США докладывали лично наркому НКВД Лаврентию Берии Фото © CORBIS / Corbis via Getty Images)

Сталин хорошо понимал, что страна, которая первой создаст атомное оружие, сможет защитить себя и получит возможность наносить удары в любой точке мира. В 1945 году стало очевидно, что Советский Союз может проиграть следующую войну. Летним утром 6 июля США провели первые в истории человечества испытания атомного оружия.

Ещё через месяц США впервые применили своё атомное оружие В августе 1945 года города Хиросима и Нагасаки были уничтожены взрывами, а сама бомба стала предупреждением для СССР и Сталина Фото © National Archive / Newsmakers

Работы над советской атомной бомбой начались ещё в 1942 году, однако с готовым изделием советские физики серьёзно опаздывали. После испытаний американской атомной бомбы и первого применения было создано Первое главное управление, руководить которым назначили Бориса Ванникова. Это управление отвечало за непосредственное выполнение работ с атомной бомбой.

ПГУ, пусть и в изменённом виде, продолжает работать и сегодня После распада СССР и реорганизации на базе ПГУ появилась Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Перед учёными и конструкторским бюро Сталин поставил задачу создать атомную бомбу в двух вариантах. В первом случае ударное ядро должен был составлять плутоний, во втором — уран-235. В конце 1948 года работы по урановой бомбе остановили, а конструкцию посчитали малоэффективной.

Первая советская атомная бомба получила индекс РДС-1 Расшифровывалось сокращение просто — "Реактивный двигатель специальный". Мощность атомной бомбы в СССР составила 22 килотонны Фото © Military Russia

Ровно в семь утра 29 августа 1949 года на первом и самом крупном Семипалатинском испытательном полигоне прогремел оглушительный взрыв, сопровождавшийся ослепительной вспышкой.

Учёные изучали как физические свойства взрыва, так и другие особенности В радиусе 10 километров построили небольшие дома. Подвезли технику и животных. После взрыва специалисты изучали воздействие взрыва Фото © Shutterstock

Большая часть сооружений хоть и уцелела после взрыва, однако не подлежала восстановлению. Танки, поставленные вокруг эпицентра взрыва, разбросало и завалило набок ударной волной. В нескольких местах, включая стыки башни с корпусом, стальные сварочные швы лопнули, а металл "вывернуло" внутрь.

Об успешных испытаниях атомной бомбы не заявляли на весь мир. Напротив, сам факт работ команды Курчатова над секретным оружием держался в строжайшей тайне. Американские военные ожидали, что СССР сможет добиться успехов в создании атомного оружия не ранее чем в 1952–1953 годах.

Президент США узнал об испытаниях атомного оружия в СССР случайно После разведки и сбора проб воздуха в районе Камчатки военные доложили Гарри Трумэну о том, что в СССР испытано атомное оружие Фото © Underwood Archives / Getty Images

Историки отмечают, что если бы разведку воздушной обстановки и анализ проб воздуха американцы провели на три-четыре дня позже, то испытания атомной бомбы в СССР остались бы тайной на несколько лет.