Кувалда для Америки. Как СССР создал первую атомную бомбу
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Огромную помощь советским учёным в создании атомной бомбы оказывали их американские коллеги. Правда, не открыто. Американские физики, работавшие над проектом "Манхэттен", хорошо понимали, какое оружие вкладывают в руки военных. Многих из тех, кто работал над атомной бомбой в США, советская разведка завербовала ещё студентами. Одними из самых успешных физиков были американцы Жорж Коваль, Рудольф Пайерлс, Клаус Фукс, Теодор Холл, а также Дэвид Грингласс — человек, раскрывший советским разведчикам особенности конструкции бомбы "Толстяк", и легендарные разведчики Этель и Юлиус Розенберг.
Научную работу над советской атомной бомбой возглавил легендарный физик Игорь Курчатов.
Шпионы среди американских физиков передали в СССР тысячи документов
О ходе работ над атомной бомбой в США докладывали лично наркому НКВД Лаврентию Берии
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Сталин хорошо понимал, что страна, которая первой создаст атомное оружие, сможет защитить себя и получит возможность наносить удары в любой точке мира. В 1945 году стало очевидно, что Советский Союз может проиграть следующую войну. Летним утром 6 июля США провели первые в истории человечества испытания атомного оружия.
Ещё через месяц США впервые применили своё атомное оружие
В августе 1945 года города Хиросима и Нагасаки были уничтожены взрывами, а сама бомба стала предупреждением для СССР и Сталина
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Работы над советской атомной бомбой начались ещё в 1942 году, однако с готовым изделием советские физики серьёзно опаздывали. После испытаний американской атомной бомбы и первого применения было создано Первое главное управление, руководить которым назначили Бориса Ванникова. Это управление отвечало за непосредственное выполнение работ с атомной бомбой.
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После распада СССР и реорганизации на базе ПГУ появилась Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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Перед учёными и конструкторским бюро Сталин поставил задачу создать атомную бомбу в двух вариантах. В первом случае ударное ядро должен был составлять плутоний, во втором — уран-235. В конце 1948 года работы по урановой бомбе остановили, а конструкцию посчитали малоэффективной.
Первая советская атомная бомба получила индекс РДС-1
Расшифровывалось сокращение просто — "Реактивный двигатель специальный". Мощность атомной бомбы в СССР составила 22 килотонны
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Ровно в семь утра 29 августа 1949 года на первом и самом крупном Семипалатинском испытательном полигоне прогремел оглушительный взрыв, сопровождавшийся ослепительной вспышкой.
Учёные изучали как физические свойства взрыва, так и другие особенности
В радиусе 10 километров построили небольшие дома. Подвезли технику и животных. После взрыва специалисты изучали воздействие взрыва
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Большая часть сооружений хоть и уцелела после взрыва, однако не подлежала восстановлению. Танки, поставленные вокруг эпицентра взрыва, разбросало и завалило набок ударной волной. В нескольких местах, включая стыки башни с корпусом, стальные сварочные швы лопнули, а металл "вывернуло" внутрь.
Об успешных испытаниях атомной бомбы не заявляли на весь мир. Напротив, сам факт работ команды Курчатова над секретным оружием держался в строжайшей тайне. Американские военные ожидали, что СССР сможет добиться успехов в создании атомного оружия не ранее чем в 1952–1953 годах.
Президент США узнал об испытаниях атомного оружия в СССР случайно
После разведки и сбора проб воздуха в районе Камчатки военные доложили Гарри Трумэну о том, что в СССР испытано атомное оружие
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Историки отмечают, что если бы разведку воздушной обстановки и анализ проб воздуха американцы провели на три-четыре дня позже, то испытания атомной бомбы в СССР остались бы тайной на несколько лет.
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