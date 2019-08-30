Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию

Учёные выяснили, что в ДНК людей, предпочитающих партнёров одного с ними пола, действительно есть определённые маркеры. Но это не даёт ответа на все вопросы.

Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science. Сообщается, что к такому выводу пришли исследователи из Института Броуда в Кембридже, США, штат Массачусетс. Они сравнили ДНК 500 тысяч жителей Великобритании и их сексуальные предпочтения.

Выяснилось, что у геев, лесбиянок и бисексуальных людей есть общие генетические маркеры. Всего их пять: два нашлись у всех, два заметили только у мужчин, ещё один — только у женщин. Однако, по данным учёных, это объясняет максимум 25% особенностей их полового влечения.

Остальное, говорят они, формируется под внешним влиянием, причём речь идёт о широчайшем спектре факторов — от воздействия гормонов в утробе матери до того, какие люди окружали человека в разные годы жизни.

Кроме того, исследователи установили, что сексуальное поведение определяют сотни, если не тысячи разных генов. Каждый из них имеет небольшое воздействие, но вместе они могут сыграть серьёзную роль. В любом случае, как подчёркивают авторы научной работы, никакого единого "гена гея" не существует.