Не пришли, а приплыли. Археологи выяснили, как первые люди попали в Америку

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Коллаж LIFE. Фото © Picryl, Getty Images

Учёные пришли к выводу, что первые американцы приплыли на континент на лодках, двигаясь вдоль тихоокеанского побережья.

На западе штата Айдахо нашли древние каменные орудия, которые меняют представление о заселении американского континента, пишет Science. Археологи насчитали 189 наконечников копий и других приспособлений, а также угли, оставшиеся от костров первых жителей материка.

Учёные исследовали находки оптическим методом, а также с помощью радиоуглеродного анализа. Они пришли к выводу, что артефактам 16 тысяч лет. Это древнейшие следы пребывания людей в Америке. Именно их возраст ставит вопрос о том, как именно туда попали люди.

<p>Фото © &#34;<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8" target="_blank">Википедия&#34;</a></p>

До сих пор считалось, что они пришли по суше и смогли преодолеть долгий путь из Азии благодаря тому, что на территории современной Канады возник узкий "коридор", свободный ото льда, и было это примерно 14 800 лет назад. Теперь выясняется, что люди уже жили в Америке на тысячу с лишним лет раньше, когда весь север континента ещё был во льдах.

Из этого следует вывод, что они прибыли как-то по-другому. По мнению учёных, недавние находки археологов подтверждают версию о том, что первые американцы приплыли на лодках, двигаясь вдоль побережья Тихого океана. Позже они продвинулись вглубь Северной Америки по рекам.

Напомним, в те времена, как убеждены историки, между Евразией и Северной Америкой не было водной преграды, а там, где сейчас Берингов пролив, была суша.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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