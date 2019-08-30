Не пришли, а приплыли. Археологи выяснили, как первые люди попали в Америку

Учёные пришли к выводу, что первые американцы приплыли на континент на лодках, двигаясь вдоль тихоокеанского побережья.

На западе штата Айдахо нашли древние каменные орудия, которые меняют представление о заселении американского континента, пишет Science. Археологи насчитали 189 наконечников копий и других приспособлений, а также угли, оставшиеся от костров первых жителей материка.

Учёные исследовали находки оптическим методом, а также с помощью радиоуглеродного анализа. Они пришли к выводу, что артефактам 16 тысяч лет. Это древнейшие следы пребывания людей в Америке. Именно их возраст ставит вопрос о том, как именно туда попали люди.

До сих пор считалось, что они пришли по суше и смогли преодолеть долгий путь из Азии благодаря тому, что на территории современной Канады возник узкий "коридор", свободный ото льда, и было это примерно 14 800 лет назад. Теперь выясняется, что люди уже жили в Америке на тысячу с лишним лет раньше, когда весь север континента ещё был во льдах.

Из этого следует вывод, что они прибыли как-то по-другому. По мнению учёных, недавние находки археологов подтверждают версию о том, что первые американцы приплыли на лодках, двигаясь вдоль побережья Тихого океана. Позже они продвинулись вглубь Северной Америки по рекам.

Напомним, в те времена, как убеждены историки, между Евразией и Северной Америкой не было водной преграды, а там, где сейчас Берингов пролив, была суша.