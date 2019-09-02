Робот-змея будет спасать людей от инсульта

Устройство размером с нить способно передвигаться внутри даже самых узких кровеносных сосудов.

В Массачусетском технологическом институте создали змееподобного робота для помощи людям с заболеваниями сердца и сосудов, пишет Science Robotics. Сообщается, что устройство может перемещаться по узким артериям и пробивать сгустки, которые в них образуются.

"Змея" шириной менее миллиметра, она состоит из сплава никеля и титана. Металлическая нить прекрасно гнётся во все стороны, поэтому может продвигаться по самым замысловатым тоннелям. Покрыт робот мягким гидрогелем, это сводит к минимуму силу трения и предотвращает повреждение стенок сосудов.

Устройство не движется само. Инженеры продемонстрировали, как им управлять: с помощью магнита. Если повернуть его одной стороной к нити, она притягивается, если обратной — отталкивается.

Разработчики заверили, что таким способом можно добраться до самых труднодоступных участков мозга. Они предлагают запускать таких "змеек" пациентам при инсульте. По расчётам создателей робота, он может проплыть по всем важным сосудам примерно за полтора часа и остановить их закупорку, чтобы не допустить необратимого поражения мозга.

Если острый инсульт можно будет лечить в течение первых 90 минут после приступа, то показатели выживаемости пациентов могут значительно возрасти Сюаньхэ Чжао, профессор Массачусетского университета

Отметим, что хирурги уже используют тонкую проволоку для разблокировки сосудов, её вводят через пах или ногу, а потом делают снимки, чтобы следить за её движением к мозгу. Однако новое устройство, по словам разработчиков, компактнее, проще в управлении и потому действует быстрее.