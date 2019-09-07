Учёные: Кесарево сечение повышает риск аутизма у ребёнка

Исследование 20 миллионов детей показало, что нарушения в развитии мозга заметно чаще встречаются у тех, кто появился на свет искусственным путём.

Кесарево сечение повышает риск развития аутизма, пишет издание JAMA Network Open. Таковы данные исследования Каролинского института (Швеция). Сообщается, что в нём участвовало около 20 миллионов женщин из 19 стран мира. Среди них были и те, которым помогали хирурги, и рожавшие без вмешательства.

Выяснилось, что среди детей, появившихся на свет искусственным путём, на 33% больше аутистов. Кроме того, у них на 17% чаще встречается синдром дефицита внимания и гиперактивности.

По мнению учёных, это может быть связано с отсутствием контакта новорождённого с микрофлорой матери, который происходит при естественных родах. Специалисты считают, что из-за этого может нарушиться развитие иммунной системы ребёнка и это способно негативно повлиять на работу мозга.

Отметим, что другие эксперты в этой области подвергли критике результаты исследования. Они обратили внимание, что в расчёт брали в том числе роды, проведённые в 60-х и 70-х годах, а тогда диагностика аутизма была на сравнительно невысоком уровне.

Кроме того, не учитывались причины, по которым проводили кесарево сечение. В большинстве случаев это ожирение, возраст и хронические заболевания, например астма, то есть факторы, повышающие опасность развития аутизма у ребёнка.