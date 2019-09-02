Почувствуйте разницу. NASA показало, что стало с ледниками Гренландии за полвека

На старых фото ландшафты сверкают белизной, на сделанных в этом году — всё серое и коричневое. А ведь сняты одни и те же места.

Космическое агентство NASA продемонстрировало наглядный пример последствий глобального потепления — предложило сравнить фото гренландских ледников, сделанные в разные годы.

Вот, к примеру, изображения разветвлённой сети льдов, примыкающих к фьорду Сермилик на северо-западе острова. Слева снимок, сделанный в 1972 году, справа — в 2019-м. Оба были получены со спутников Landsat.

Ещё на одной паре снимков запечатлён ледник Хельхейм, это уже юго-восток Гренландии. Отметим, что он давно славится как один из самых стремительно таящих. Видно, что белый ледяной покров продвинулся вверх по заливу. Сообщается, что он переместился на 7,5 километра. Обратите внимание — на фото справа в передней части ледника видна открытая вода. Ничего подобного на снимке 47-летней давности нет.

В NASA отметили, что примерно 90% поверхности ледяного покрова Гренландии растаяло всего за несколько дней — с 30 июля по 2 августа 2019 года. За это время растаяло 55 миллиардов тонн льда. В верхней части ледяного "щита" температура 16,5 часа держалась на отметке выше нуля.

Ранее сообщалось, что Гренландия за один день потеряла 12,5 миллиарда тонн льда. Климатологи заявили, что таяние ледников за последние годы многократно ускорилось. Ледяной "щит" покрывает 80% территории острова, это 1 710 000 квадратных километров. По подсчётам экспертов, если он растает, уровень моря поднимется на шесть метров, а это означает наводнение по всему миру и затопление целых городов.