Наука и рок-н-ролл. Как отметили День знаний в барах Москвы

Какие ошибки допускаются в борьбе с глобальным потеплением, что нового в диагностике рака и зачем нужен рециклинг воды — на эти вопросы в столичных барах отвечали учёные в лёгком жанре стендапа на фестивале Science Bar Hopping.

Кто должен платить за глобальное потепление?

За последние 50 лет использование возобновляемых источников энергии в мире выросло на 12%. Европа постепенно обрастает ветрогенераторами, США строит целые поля солнечных панелей, а Япония ищет способы добычи топлива из газогидратов. Однако в общем энергобалансе их доля по-прежнему остаётся крайне незначительной — всего 4%. Рудольф Дизель использовал в своём двигателе арахисовое масло ещё в 1900 году, а первые патенты на солнечные батареи появились ещё раньше — в 1880-х годах. Геотермальную энергию начали использовать в XIX веке в Италии, а ветроэнергетику тогда же — в Шотландии. То есть о "зелёной" энергетике учёные задумывались очень давно.

Стремление европейцев пересесть на электрокары и гибридные автомобили не помогает в борьбе с глобальным потеплением. Нужно снижать количество выбросов в развивающихся странах, экономика которых пока к этому не готова. Для глобальной экологии будет лучше, если условный норвежец заплатит за то, чтобы своим первым автомобилем житель Индии приобрел именно электрокар.

Нейросети находят рак, нефть и лица людей

В медицине машинное обучение может совершить серьёзный прорыв. К примеру, с помощью алгоритмов в ближайшем будущем можно будет диагностировать рак лёгких: специальная нейросеть обучается на основе тысячи снимков компьютерной томографии онкобольных.

По аналогии с медицинским проектом, обучают нейросети дата-сайентисты "Газпром нефти". Их алгоритмы основаны на анализе многолетнего опыта геологов и накопленных данных сейсмических исследований. помощью составляют точные цифровые модели месторождений полезных для поиска дополнительных запасов нефти.

А ещё с помощью машинного обучения программисты научились создавать "цифровых" людей. По заданным параметрам можно смоделировать лицо человека или, наоборот, создать реалистичный портрет того, кто никогда не существовал. Использовать эти инструменты можно не только на фото, но и на видео. Всё это открывает ящик Пандоры, связанный с проблемами цифровой этики и рисками в области кибербезопасности.

Что не так с нефтью в России?

Для нашей страны, по мнению учёных, наступила эра "трудной" нефти. Ещё 20 лет назад казалось, что пригодные запасы на месторождениях близятся к истощению. Однако сейчас с помощью новых технологий стало возможным добывать такие залежи, которые раньше извлечь из земли считалось невозможным.м.

Сегодняшняя нефть — это не гигантские подземные озёра, которые могут бить фонтаном. Она содержится внутри плотных геологических пород, например, известняка и песчаника, и перемещается по микротрещинам и порам. У таких пород пропускная способность для извлечения нефти в десять тысяч раз меньше, чем у тех, из которых её добывали в середине прошлого века. Это всё равно, что выжимать воду не из губки, а из бетона. При этом спрос на нефть за 50 лет увеличился в три раза и продолжает расти. Сейчас из нефти производят не только топливо, но и мебель, одежду, гаджеты, косметику и даже лекарства.

Запасы находятся на глубине трёх-четырёх километров и расположены тонкими горизонтальными прослойками, в которые нужно попасть скважиной. По точности и уровню сложности это напоминает микрохирургическую операцию на кровеносных сосудах. Для её проведения практически весь процесс работы с нефтью удалось оцифровать.

Цифровые модели месторождений создаются уже более десяти лет. Это полноценные геологические двойники. Для их построения помимо сейсмических и геологических исследований анализируется вся информация со скважин. Сложность у такой работы в том, что приходится оперировать косвенными данными, измерением физических характеристик объектов, которые невозможно увидеть.

Вода очищается с помощью бактерий

Доставлять воду в космос очень дорого, поэтому десять лет назад проблема была частично решена внедрением на МКС системы сбора и фильтрации жидкости. Эта технология позволяет извлечь из жидких отходов "жизнедеятельности" станции до шести тысяч литров питьевой воды в год. Рециклинг воды в два раза сократил потребность в её поставках.

Инженер Владимир Тихонов отметил, что для любого промышленного завода вода — это не менее ценный и дорогой ресурс: для поддержания технических процессов она нужна постоянно, но использованную воду необходимо сбрасывать без вреда экологии. Поэтому столичными инженерами и микробиологами была разработана система рециклинга, которая уже работает на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Специальные бактерии поедают остатки нефтепродуктов в жидкости, которые не проходят через фильтры, затем воду отфильтровывают сквозь три тысячи мембран с отверстиями толщиной меньше волоса. На финальном этапе её пропускают через 200 тонн активированного угля и через специальный фильтр, размер ячеек в котором не больше молекулы. В результате вода очищается на 99,9% и возвращается в производство.