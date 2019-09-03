Бронированные микробы. Почему антибиотики бессильны против больничных инфекций

Исследователи изучили бактерию, которая активно атакует пациентов клиник и вызывает у них воспаление лёгких. Нашли любопытную особенность.

Гуляющие по больницам болезнетворные бактерии укрепляют стенки своих клеток, чтобы противостоять антибиотикам, пишет Nature Communications. По данным издания, это установили учёные из Имперского колледжа в Лондоне.

Сообщается, что они исследовали бактерию Klebsiella Pneumoniae — это один из самых распространённых возбудителей инфекций в лечебных учреждениях. Её размножение в организме приводит к воспалению лёгких. Против этих микробов обычно используют антибиотики класса карбапенемы, они отличаются исключительно широким спектром действия.

Однако учёные обратили внимание, что со временем эти лекарства перестали действовать на Klebsiella Pneumoniae, поскольку бактерия научилась защищаться от них. Они изучили структуру клеток микроорганизма и сравнили их с клетками тех микробов, которые не приобрели устойчивости к антибиотикам.

Выяснилось, что у "опытных" возбудителей пневмонии нет белков, создающих поры в клеточных стенках. Иногда эти белки модифицированы. В любом случае стенки "герметичны": поры ещё есть, но они настолько узкие, что не пропускают антибиотик внутрь.

Исследователи выяснили, что это преимущество выгодно "клебсиеллам" именно в больницах: во внешней среде эти бактерии не выдержали бы конкуренции с "незащищёнными" собратьями, потому что из-за своей "брони" они слабее и медленно растут.