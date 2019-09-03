Изобретатель перелетел через пролив в костюме "Железного человека" — видео

Экипировка оснащена пятью реактивными двигателями общей мощностью в тысячу лошадиных сил.

Британец Ричард Браунинг перелетел через пролив Солент (это север Ла-Манша) в костюме собственной разработки, пишет Daily Mail. Сообщается, что он преодолел 1 километр 300 метров, и это самый долгий путь, до сих пор проделанный им с помощью этой экипировки.

Браунинг стартовал от замка Хёрст в городе Лимингтон и приземлился в форте Альберт на острове Уайт. У изобретателя при себе было письмо, которое он успешно доставил по адресу. Ему потребовалось на это около минуты, если судить по техническим характеристикам костюма. По данным издания, в конструкции есть пять газотурбинных двигателей, они дают мощность в 1000 лошадиных сил и позволяют развивать скорость до 89 километров в час.

Костюм называется Gravity — "Гравитация". Ранее Лайф писал, что разработчик создал его в 2017 году по образу и подобию костюма Тони Старка из "Железного человека". С тех пор он показал его в Дубае и в двух десятках других городов, а также выставил своё творение на продажу. Теперь Браунинг планирует создать целую серию таких костюмов, чтобы устроить соревнования.