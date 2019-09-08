В Китае водились речные дельфины. Не знали? Неважно, их уже там нет

За полвека из пресноводных водоёмов по всему миру исчезли почти все крупные животные. Почему — вполне понятно. Особенно если посмотреть, как выглядит местами река Янцзы.

Итак, Сидоров, ты за лето не забыл названия трёх самых длинных рек в мире? Амазонка, Нил, просто не верю своему счастью, и третья? Кто поможет? Лес рук. Пишите: Янцзы. Так и переводится — "длинная река". Шесть тысяч триста километров. Практически две Волги.

На берегах великой артерии расположились Шанхай и ещё три десятка китайских мегаполисов. А в общей сложности 17 тысяч всяких разных населённых пунктов. Где пресная вода, там жизнь. Но, что характерно, похоже, почти нигде в принципе не утруждаются сделать какие-нибудь очистительные системы.

Как будет по-китайски "не плюй в колодец"?

Ежегодно в Яндзы сливают десятки миллиардов тонн сточных вод, причём 80% — без всякой очистки. А потом это же и пьют. Даже каналы водоотведения построили, чтобы воды реки шли прямо в Пекин. Буквально изменили течение. Столица страдала обезвоживанием — почва просела. Зато теперь туда поступает по миллиарду тонн воды в год, так что 70% всей воды там ныне — из Янцзы. Эксперты по водным ресурсам, конечно, в шоке — по трубам в Пекин несётся вся накопленная грязь, это уже экологическая катастрофа!

Это уже, простите, выглядит как последнее китайское предупреждение. 2012 год. Так с тех пор толком и не сказали, что это: красители, ещё какая-нибудь химия или взбаламученный песок такой. После подобного зрелища только собирать вещи и уезжать. Правда, не очень понятно, куда деваться простому человеку. Поэтому местные поговорили-поговорили, даже пошутили, а потом взяли да и набрали себе в бутылочки — на память. А рыбак, как обычно, закинул свой невод. Потом будет эту рыбу продавать. Это его хлеб.

За гранью вымирания

Да, ребята, на планете Земля об экономике думают больше, чем об экологии, а о людях — ровно столько же, сколько о пресноводных дельфинах, аллигаторах или черепахах. Кстати, китайские рыбаки прекрасно помнят жизнерадостных байцзи — "белых дельфинов". Речных, да. Как в Южной Америке. Тоже с длинным-предлинным носом. Только плавники покороче. Были.

Палеонтологи говорят, они приплыли из Тихого океана и счастливо прожили в Янцзы 20 миллионов лет. Ловили сомов, угрей, мастерски раскалывали зубами раковины моллюсков. Каждые пару лет рожали детёныша и заботливо поддерживали его ластами — новорождённый байцзи почти совсем не умел плавать.

Ещё году в 2016-м защитники природы всё приходили к пристани и с надеждой спрашивали — где вы видели? Когда вы видели? Снарядили экспедицию, как Ноев ковчег, — хотели выловить хоть одну пару. И никого уже не нашли. Всё. В 2017-м официально "посыпали головы пеплом" — из Красной книги можно вычёркивать. Переносить в чёрную.

Не исключено, что туда же надо записывать китайских веслоносов. Рыбы такие. Семиметровые. Весят иногда по полтонны. А может быть, весили. Но, подчёркиваю, это именно рыбы, то есть нерест, икра и прочее. Такие плавают только в Янцзы и в Миссисипи. Власти с ними пока ещё торжественно не попрощались, но рыбаки-то — народ простой и не очень хорошо разбираются в том, что говорить, а что нет. От них-то мы и знаем, что никаких веслоносов тут лет двадцать не то что не ловили, в глаза не видели. Да и вообще никого крупнее килограммов тридцати.

Вот аллигаторы пока ещё вроде выживают. Но дело совсем плохо — осталась от силы пара сотен. А когда-то были тысячи, десятки тысяч. И, между прочим, Янцзы — это опять-таки их единственное место обитания за пределами США. В Китае известны с 3-го тысячелетия до нашей эры. Сравнительно безобидные: если не трогаешь его, он не трогает тебя. Сами на людей не нападают. Предпочитают рыбу, раков, лягушек. Птиц ловят. На зиму в спячку впадают.

Так что грустно это всё. Сидоров, к следующему уроку жду доклад. Две темы тебе на выбор — очистка сточных вод либо массовое вымирание животных. А потом и людей.