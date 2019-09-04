Вода из воздуха. Инженеры придумали, как не умереть от жажды даже в пустыне

Их новое устройство производит пока литр воды в сутки, но скоро обещают сделать более мощный вариант, чтобы напоить целый посёлок.

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли создали агрегат для получения воды из воздуха, пишет Science. Сообщается, что в пустыне из него выходит до 1,3 литра в сутки. И это чистая вода, которую можно пить, она не требует никакой фильтрации.

Главная часть устройства сделана из пористого гибридного материала на основе алюминия. Он прекрасно впитывает влагу, а при нагревании легко отдаёт. Эта конструкция находится в пластиковой коробке, куда вентилятором нагнетается воздух. Нагревательный элемент помогает выделить накапливающуюся воду, и она по специальной трубке стекает в бутылку. Всё это работает на солнечной батарее.

Отметим, что в 2014 году показывали прототип этого устройства, но он был без вентилятора и нагревательного элемента, так что работал по следующей схеме: ночью впитывал влагу, а днём, благодаря солнечному теплу, отдавал. Делал всего 400 миллилитров на килограмм абсорбента, а в самые засушливые дни — только 200.

Свою последнюю новинку создатели испытали в пустыне Мохаве. Там получилось 700 миллилитров в сутки из расчёта на каждый килограмм вышеупомянутого материала. Разработчики заявили, что с помощью самой компактной версии водосборника в умеренном климате можно иметь по десять литров в день, то есть вполне достаточно для семьи из трёх человек.

В следующем году планируют показать мощный улучшенный вариант, который сможет давать уже по 22,5 тысячи литров в сутки, а это уже водоснабжение для целого посёлка.