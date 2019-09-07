От газировки можно заболеть Паркинсоном и умереть

И даже если вместо сахара в напитке искусственный подсластитель, всё равно пить это смертельно опасно. Такова статистика.

Научное исследование показало, что регулярное употребление газированных напитков грозит смертельными заболеваниями, пишет JAMA Internal Medicine. Учёные 16 лет наблюдали за людьми, которые часто пьют колу и прочую газировку.

Всего было 450 тысяч волонтёров. Все они изначально были относительно здоровы, то есть у них не было инсульта, не выявляли рака или диабета. Их средний возраст был чуть более 50 лет. За годы исследования 40 с лишним тысяч участников ушли из жизни. Выяснилось, что среди них заметно больше тех, кто пил минимум по два стакана газировки в день.

При этом неважно, с сахаром эта вода или с заменителем. Разница лишь в том, что, если добавлен сахар, умрёшь от болезней пищеварения, а подсластитель вызывает фатальные проблемы с кровообращением.

Отдельно отмечается, что статистика показала явную связь между любовью к этим напиткам и болезнью Паркинсона. И опять же вне зависимости от содержания сахара. Единственная хорошая новость — болезнь Альцгеймера они не вызывают.

Напомним, в одной банке колы примерно семь чайных ложек сахара.