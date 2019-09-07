От газировки можно заболеть Паркинсоном и умереть

Научное исследование показало, что регулярное употребление газированных напитков грозит смертельными заболеваниями, пишет JAMA Internal Medicine. Учёные 16 лет наблюдали за людьми, которые часто пьют колу и прочую газировку.
Всего было 450 тысяч волонтёров. Все они изначально были относительно здоровы, то есть у них не было инсульта, не выявляли рака или диабета. Их средний возраст был чуть более 50 лет. За годы исследования 40 с лишним тысяч участников ушли из жизни. Выяснилось, что среди них заметно больше тех, кто пил минимум по два стакана газировки в день.
При этом неважно, с сахаром эта вода или с заменителем. Разница лишь в том, что, если добавлен сахар, умрёшь от болезней пищеварения, а подсластитель вызывает фатальные проблемы с кровообращением.
Отдельно отмечается, что статистика показала явную связь между любовью к этим напиткам и болезнью Паркинсона. И опять же вне зависимости от содержания сахара. Единственная хорошая новость — болезнь Альцгеймера они не вызывают.
Напомним, в одной банке колы примерно семь чайных ложек сахара.