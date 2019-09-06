Как вырастить маменькиного сынка. Несчастливые женщины внимательнее к мальчикам

Опросы и аудиозаписи подтвердили: чем больше мама недовольна своим браком, тем больше внимания она уделяет ребёнку. Но только если это мальчик.

В Кембриджском университете выяснили, как отношения между родителями влияют на внимательность матери к детям, пишет Journal of Family Psychology. Сообщается, что для этого учёные провели исследование, в котором приняли участие 93 супружеские пары с четырёхмесячными детьми. Во всех случаях это был первый ребёнок в семье.

Сначала родители ответили на несколько вопросов, которые помогли определить, какие у них отношения друг с другом. Затем на одежду ребёнка прикрепляли записывающее устройство, которое фиксировало каждый разговор матери с ним. Впоследствии автоматическая система подсчитывала продолжительность этих бесед.

Выяснилось следующее: женщины, которые заявили, что их отношения с мужем на низком уровне, обращались к малышам на 20% чаще и говорили с ними на 35% больше по сравнению с теми мамами, которые считают свой брак средним. Но всё это касается только тех семей, где растут сыновья.

Возможно, мама пытается компенсировать плохие отношения с её партнёром, вкладывая больше времени и усилий в свои отношения с другим близким социальным партнёром мужского пола, своим сыном Элиан Финк, ведущий автор исследования

Психологи предположили, что в девочках матери видят копии самих себя, а не своих партнёров.

Они отметили, что в любом случае отцы намного меньше разговаривали с детьми, независимо от того, дочери у них или сыновья и ладят ли они с жёнами.