Крыс вылечили от алкоголизма иглоукалыванием и эндорфинами

Учёные в рамках эксперимента спаивали грызунов, а потом вводили иглу в определённые точки на передних лапах. Помогло.

Акупунктура оказалась эффективной в борьбе с алкогольной зависимостью — по крайней мере, у крыс. Об этом пишет Science. Сообщается, что благодаря иглоукалыванию у животных вырабатываются гормоны, которые помогают им легче переносить отсутствие спирта.

Исследователи 16 дней подряд поили грызунов этанолом. Этого было достаточно, чтобы у них возникла физическая зависимость от алкоголя — такая же, какая бывает у совсем спившихся людей. В результате, без очередной дозы у них появлялась тревожность и даже дрожь в конечностях. Тревожность наблюдали, когда помещали крыс в лабиринт, в котором есть и открытые пути (где светло), и закрытые тёмные тоннели. Учёные подметили, что в состоянии стресса зверьки предпочитают сидеть в темноте.

Подопытных разделили на две группы. Одной из них устроили сеанс иглоукалывания. Воздействовали на одну из двух точек на передних лапах. Другой группе ничего не вводили. Затем отправили всех в лабиринт и сравнили их поведение. Выяснилось, что после акупунктуры животные гораздо меньше времени проводили в закрытом пространстве. Дрожь у них наблюдалась меньше, судорог не было совсем.

Учёные предполагают, что иглоукалывание стимулирует выработку бета- эндорфинов, которые вызывают ощущение удовольствия. Чтобы убедиться в этом, крысам специально вводили данный гормон, вследствие чего получился точно такой же эффект.

Теперь осталось проверить, будет ли это работать у людей. Пока методику испытали только на грызунах.