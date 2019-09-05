Учёные: Загрязнение воздуха приводит к росту деменции

Случаев старческого слабоумия становится на 20% больше ЕЖЕГОДНО, причём в основном в тех странах, где особенно много вредных выбросов.

Загрязнение воздуха может оказаться причиной развития деменции у пожилых людей, пишет Daily Mail. Сообщается, что таковы данные исследования, проведённого в Университете Нового Южного Уэльса в Великобритании.

Учёные проанализировали случаи деменции в Канаде, США, Великобритании, Швеции и Тайване. По их оценкам, хуже ситуация в тех странах, где больше выбросов в атмосферу. Среди всех загрязнителей воздуха главными виновниками старческого слабоумия они считают два вещества.

Первое — двуокись азота, рыже-бурый газ, который часто можно видеть идущим из фабричных и заводских труб. За яркий цвет его называют лисьим хвостом. Он содержится также в выхлопных газах. Второе — сажа, из которой состоит дым от машин с дизельным двигателем.

По мнению исследователей, микроскопические частицы этих веществ проникают глубоко в лёгкие, оттуда попадают в кровь, а артерии несут их в мозг, где они вызывают воспаления и повышают риск инсульта, а это как раз те факторы, которые провоцируют развитие болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Отмечается, что в Великобритании слабоумием страдают около 850 тысяч человек, и при нынешней тенденции эксперты ожидают, что эта цифра к 2025 году возрастёт до миллиона, а к 2050-му — до двух миллионов.