Кинотеатр там, где захочешь. Ford выпустит машину с видеопроектором

Правда, если ты забыл экран, кина не будет. К тому же багажную дверь надо открывать и закрывать очень нежно — проектор встроен в неё.

Автоконцерн Ford придумал кинотеатр на колёсах, пишет Daily Mail. Сообщается, что автомобили оснастят проекторами, которые смогут показывать фильмы на природе и вообще в любом удобном месте. Устройство будет вмонтировано в нижнюю часть багажной двери.

Чтобы посмотреть кино, нужно установить экран позади машины и открыть багажник. Отмечается, что кинопросмотры на такой машине лучше всего устраивать вечером и ночью.

Скептики считают неудобным то, что придётся держать багажник открытым во время всего сеанса. Кроме того, для сохранности проектора надо максимально аккуратно пользоваться дверью. Зато проектор можно будет также использовать как светильник.

Разработчики новинки уже подали заявку в американское патентное бюро. Отметим, что это уже не первая попытка Ford обеспечить своих покупателей мобильными развлечениями. В 2017 году автопроизводитель запантентовал решение для пикапа F-150: в грузовом отсеке размещаются экран и колонки, там же на специальной балке закрепляется проектор. В продаже таких авто пока нет.