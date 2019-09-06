Малый плавун. Новый вид китов нашли в Японии

На побережье Охотского моря рыбаки выловили морских животных, ранее не известных науке.

Японские биологи объявили об открытии нового вида китообразных, пишет Scientific Reports. Сообщается, что необычных морских обитателей нашли у острова Хоккайдо. Их выловили местные моряки.

Животные оказались очень похожи на китов-плавунов Berardius bairdii ("плавун северный") из рода зубатых китов, только гораздо меньше них по размерам — взрослые особи достигают 6,9 метра, а обычные плавуны вырастают до 10. Кроме того, у найденных китов другой окрас — чёрный, в то время как их более крупные собратья — серые. И у тех и у других длинный узкий клюв, как у дельфинов. Интересно, что все пойманные киты — самцы, так что пока не известно, как выглядят самки.

Отметим, что до сих пор биология знала только о двух видах плавунов. Это вышеупомянутый северный, обитающий в Японском, Охотском, Беринговом морях, и южный — Berardius arnuxii, такие плавают в Южном океане. Генетический анализ показал, что сейчас речь идёт не о них, это совершенно новый вид. Его назвали Berardius minimus — плавун малый.