Малый плавун. Новый вид китов нашли в Японии

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Фото © Scientific Reports

На побережье Охотского моря рыбаки выловили морских животных, ранее не известных науке.

Японские биологи объявили об открытии нового вида китообразных, пишет Scientific Reports. Сообщается, что необычных морских обитателей нашли у острова Хоккайдо. Их выловили местные моряки.

Животные оказались очень похожи на китов-плавунов Berardius bairdii ("плавун северный") из рода зубатых китов, только гораздо меньше них по размерам — взрослые особи достигают 6,9 метра, а обычные плавуны вырастают до 10. Кроме того, у найденных китов другой окрас — чёрный, в то время как их более крупные собратья — серые. И у тех и у других длинный узкий клюв, как у дельфинов. Интересно, что все пойманные киты — самцы, так что пока не известно, как выглядят самки.

<p>Новый вид китов (вверху) и родственный ему &#34;северный плавун&#34; (внизу). Фото: © <a href="https://www.nature.com/articles/s41598-019-46703-w" target="_blank">Scientific Reports</a></p>

Отметим, что до сих пор биология знала только о двух видах плавунов. Это вышеупомянутый северный, обитающий в Японском, Охотском, Беринговом морях, и южный — Berardius arnuxii, такие плавают в Южном океане. Генетический анализ показал, что сейчас речь идёт не о них, это совершенно новый вид. Его назвали Berardius minimus — плавун малый.

Автор:
АР
Адель Романенкова
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