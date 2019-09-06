Учёные: Любое курение вызывает проблемы со сном

Электронные сигареты не только не спасают, но и ухудшают ситуацию: вейперы, по статистике, пьют снотворное чаще, чем обычные курильщики.

Курение приводит к бессоннице и, вообще говоря, снижает качество сна, пишет Journal of Sleep Research. Сообщается, что речь идёт в том числе и об электронных сигаретах.

По данным издания, учёные опросили более 1600 студентов колледжа. Среди них оказалось 29% любителей сигарет, 41% поклонников вейпинга, остальные не курили вообще. Всех их попросили рассказать, насколько хорошо они спят. Выяснилось, что абсолютно у всех курильщиков дела в этом смысле намного хуже, чем у приверженцев более здорового образа жизни. Кроме того, курящие электронные сигареты чаще прибегают к снотворным средствам, чем те, кто предпочитает обычные.

Результаты опроса говорят о том, что распространённое мнение о меньшем вреде вейпинга по сравнению с традиционным курением ошибочно. Авторы исследования считают особенно важным рассказать об этом студентам, поскольку именно среди молодёжи электронные сигареты становятся всё более популярным и модным увлечением.

Понимание того, как употребление электронных сигарет может влиять на сон, имеет решающее значение, учитывая его связь с многочисленными проблемами со здоровьем Эмма Брет, автор исследования

Ранее сообщалось, что 18-летняя девушка из США впала в кому из-за электронных сигарет. Подробнее о последствиях вейпинга и о том, кто зарабатывает на модном увлечении, читайте в материале Лайфа.