Старшеклассники, которые ни с кем не встречаются, вовсе не лузеры — исследование

Учёные выяснили, что отсутствие романтических отношений никак не вредит умению школьника общаться со сверстниками. Скорее, наоборот — он с большей вероятностью станет лидером.

Если старшеклассник не ходит на свидания, это ещё не значит, что у него какие-то проблемы с социальным взаимодействием, заявили американские учёные. Как пишет Journal of School Health, их недавнее исследование не выявило никаких причин считать неудачниками школьников из-за отсутствия у них романтических партнёров.

Сообщается, что учёные опросили почти 600 учеников десятых классов. Среди них были и те, кто с кем-то встречался, и подростки без парня или девушки. По уровню активности личной жизни их разделили на четыре группы.

Все они рассказали о своих отношениях с друзьями, с родителями, случается ли депрессия, бывают ли мысли о самоубийстве. Потом об этих старшеклассниках расспросили их учителей. Педагоги высказали своё мнение по поводу их лидерских качеств, общения с одноклассниками.

Выяснилось, что подростки совсем без отношений и те, у кого свидания случаются редко, намного лучше социализированы и имеют больше шансов стать лидерами, чем их любвеобильные сверстники. Кроме того, как показал опрос, те, кто встречаются, чаще бывают в подавленном состоянии. Суицидальные мысли посещают старшеклассников всех четырёх групп примерно в равной мере.