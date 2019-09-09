У левшей нашли изменения в генах и структуре мозга

Хорошая новость: у них маловероятна болезнь Паркинсона. Плохая: есть сходство с больными шизофренией, а также страдающими от слуховых галлюцинаций.

Учёные из Оксфордского университета выявили особенности в геноме леворуких людей, а также в устройстве их мозга, пишет Brain. Они изучили данные магнитно-резонансной томографии 9 тысяч британцев и результаты ДНК-анализа ещё 400 тысяч человек, среди которых было 38 тысяч левшей.

Выяснилось, что у пишущих левой рукой одна из последовательностей генов указывает на уменьшенный риск развития болезни Паркинсона. В то же время другая последовательность увеличивает вероятность шизофрении.

На угрозу тяжёлого психического недуга указывает ещё одно отличие левшей от правшей, и его нашли в структуре мозга. По данным исследования, у леворуких связь между речевыми центрами устроена во многом так же, как у шизофреников и у людей со слуховыми галлюцинациями. При этом учёные пока не могут установить, полезна ли им в чём-то такая особенность.

Ранее сообщалось, что психологи призвали не переучивать левшей, поскольку у них из-за этого может серьёзно ухудшиться здоровье. Другие интересные факты о леворуких — в материале Лайфа.