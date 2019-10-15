"На базе МиГ-29". Чего мы не знали о будущем сверхзвукового бизнес-джета

Речь идёт о прототипе лайнера, для которого нигде в мире пока нет подходящего двигателя, подчеркнули авторы проекта — того самого, макет которого показали на МАКС-2019.

Сразу хочется обозначить: этот прототип ещё не совсем то, что будет в итоге. Хотя бы потому, что его основная задача — отработать технологии и продемонстрировать возможность создания сверхзвукового делового самолёта вместимостью от 8 до 18 человек. И всё же есть веские основания полагать, что получится нечто похожее. Авторы проекта, можно сказать, первыми занялись решением общегосударственной задачи — вернуть сверхзвук в гражданскую авиацию. Авторы — это ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского).

Перед нами уменьшенная копия 38-метрового лайнера, который летает (пока что теоретически, конечно, как и положено макету) со скоростью до 1,9 тысячи километров в час. Это вдвое больше, чем сейчас на обыкновенных дозвуковых самолётах (а у нас есть примерно 900 километров в час). Напомним, скорость звука в воздухе примерно 1080 километров в час.

Конечно, новый лайнер не сразу после взлёта будет обгонять звук, но, по предварительным оценкам, домчит из Москвы до Нью-Йорка за четыре часа. Против нынешних девяти, а то и девяти с половиной.

Этот облик самолёта взяли за основу и будут в ближайшие годы улучшать и дорабатывать. Демонстрационный образец решили создать на базе готового самолёта.

Скорее всего, это будет МиГ-29 вместе со штатными двигателями, теми самолётными и бортовыми системами, которыми он оснащён. Конечно, здесь нельзя говорить о полноценном сверхзвуковом деловом самолёте, это скорее прототип-демонстратор Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ"

Что же надо таким образом продемонстрировать? А то, что в нашей стране это реально сделать. Это те технологии, которые отвечают современным требованиям к сверхзвуку.

Во-первых, предусмотрены особые металлокомпозитные материалы, которые будут выдерживать нагрев из-за сопротивления воздуха. При полёте на скорости 2200 километров в час трение о частицы воздуха раскаляет самолёт иногда до 120 градусов по Цельсию.

Во-вторых, особая геометрия крыла и вообще аэродинамический облик для уменьшения звукового удара. Звуковой удар — это тот жуткий хлопок, который создаётся самолётом на сверхзвуковой скорости и ощущается у поверхности Земли, приводя в том числе к повреждениям. Вся хитрость в том, что, пока эта махина мчится в твою сторону, её не слышно вообще — она же обгоняет звук. Так что залпы артиллерии над головой всегда сюрприз. А после взлёта хлопок слышно в радиусе свыше 10 км.

В ЦАГИ придумали уникальное V-образное крыло. Да, крыло — на случай беседы с авиатором, чтобы не опозориться, лучше запомнить раз и навсегда: оно у самолёта одно. Просто есть правая консоль, а есть левая. В данном случае их сделали как можно ближе к хвосту, причём, обратите внимание, обе изогнуты и вертикально, и горизонтально.

Это всё специально, чтобы по законам физики уменьшить звуковую волну. Во время сверхзвукового полёта от конструкции исходит сразу несколько волн, они накладываются друг на друга, и это их усиливает. Это и есть интерференция, знакомая нам из школьного курса физики. Чтобы такого не было, надо не допустить этой интерференции, то есть не дать волнам встретиться и друг друга усилить. Вот для этого и такая геометрия. Плюс доработанные сопла и "перемещённые" воздухозаборники — теперь они не внизу, то есть под крылом (как на советском Ту-144), а наверху — над фюзеляжем, и это тоже очень правильно, чтобы сделать потише.

Если сверхзвуковые самолёты первого поколения характеризовались уровнем звукового удара от 96 до 110 децибел, что фактически лежало на границе болевого порога, то громкость звукового удара лайнеров второго поколения не должна превышать 65–70 децибел Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ"

Но мы недаром говорим, что есть почти всё, что нужно. Не хватает самого главного. Двигателя. Такого, на котором можно долго лететь на сверхзвуке, который при этом не слишком много ест и не слишком много шумит.

Ни одна страна в мире не обладает двигателем для сверхзвукового самолёта, который удовлетворяет всем требованиям Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ"

Напомним, Владимир Путин в феврале 2019 года предложил взять за основу стратегический ракетоносец Ту-160, который успешно летает с 80-х. Тот самый "Белый лебедь". Между прочим, самая крупная и мощная сверхзвуковая машина в истории военной авиации. 2200 километров в час. Четыре человека. Изменяемая геометрия крыла.

Но в Минпромторге сказали, что, к сожалению, такой самолёт для перевозки пассажиров не подходит. Да и, как выясняется, военная авиация и гражданская не всегда совместимы.

Военные двигатели есть, они обеспечивают полёт на сверхзвуковых скоростях, но они неоптимальны с точки зрения перемещения в течение длительного промежутка времени. Они шумные и не столь экономичные в традиционном понимании. И к тому же большие Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ"

Так что нужный мотор ещё предстоит сотворить. Этим сейчас, собственно, и займутся. Пока ничего конкретного предъявить не могут. После шоу, то есть демонстрации, вопрос будет стоять ребром.

Создание двигателя идёт своим путём. Демонстратор должен быть, по нашим ощущениям, создан к 22–23 году. Двигатель, если он начнёт создаваться сейчас (традиционно двигатели создаются за 5–7 лет), значит, где-то к 25–26 году будет создан Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ"

А ещё нужно определиться, на какой высоте летать. Ясно, что выше всех дозвуковых, то есть выше 10 километров, но в остальном надо ждать лётных испытаний. В ЦАГИ предполагают, что выбирать будут в диапазоне от 16 до 23 километров.

С одной стороны, вроде бы чем выше, тем меньше шум, а с другой — с большей высоты до земли может дойти более сильная волна Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ"

Скорость тоже не определили окончательно. Ясно, что она будет чуть меньше той, которая была у Ту-144 и "Конкордов", потому что на этот раз авиаконструкторы решили как следует позаботиться и о наших ушах, и о фюзеляже.

На Ту-144 во время полёта некоторые части удлинялись на 150 мм, то есть представьте, у вас во время полёта из-за температурного нагрева на 15 см увеличивалась длина фюзеляжа Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП "ЦАГИ"

Печальная история о том, как советский, а потом и англо-французский сверхзвук оказался не нужен большинству людей, расставила точки над "i": всё-таки на данном этапе истории человечества это роскошь. И решили не морочить голову и строить именно бизнес-джеты. Имеется, к примеру, в США вот такой проект — Spike S-512 на 18 человек, 1913 километров в час.

Есть другой вариант — Aerion AS2 на 12 пассажиров, 1600 с лишним километров в час.

Строят и более вместительный Lockheed Martin N+2 — уже на 80 счастливчиков, которые могут себе это позволить. 1500 километров в час.

Сколько будут стоить билеты, никто конкретно не говорит. Да и, действительно, зачем? Впрочем, у нас чистосердечно признались, чего уж там, как минимум — как в современном бизнес-классе.

Что касается гражданской авиации, то думать о сверхзвуке можно будет только после 2030 года, и то лайнер вряд ли будет популярен у пассажиров из-за баснословных цен на билеты, которые выходят за рамки $5000 в одну сторону Денис Мантуров, глава Минпромторга

То есть у нас два варианта: накопить пять тысяч долларов или подождать лет десять-двадцать. Как раз и деньги накопятся.