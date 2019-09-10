"Чёртовы частицы". Что открыли и что сейчас ищут на Большом адронном коллайдере

Почти 27-километровое кольцо, протянувшееся по Швейцарии и Франции, заработало 10 сентября 2008 года. То, что творится внутри тоннеля, все эти 11 лет будоражит умы учёных — кажется, они вот-вот поймут, как устроена Вселенная и вся наша реальность. Лайф решил вкратце напомнить о новых частицах, найденных в коллайдере, и о перспективах ЦЕРН — Европейской организации по ядерным исследованиям.

Я по частицам собираю...

БАК сделал квантовый мир таким густонаселённым, что физики уже перестали изощряться, выдумывая новые имена для его обитателей. Всё это многообразие и вдохновляет, и озадачивает учёных. Чем их больше — тем выше шансы найти хоть какую-нибудь внятную логику в том, что происходит в этом странном сообществе.

Бозон Хиггса, 2012-й. Назван чёртовой частицей, но цензоры исправили на "божью" Питер Хиггс ещё в 1964 году заявил, что такая частица существует, поскольку того требует стандартная модель элементарной физики Фото: © Public Domain

Пентакварк, 2015-й. Частица Дьяконова — Петрова — Полякова Именно российские учёные предсказали её в 1997 году. Она состоит из пяти кварков — необычайно многочисленный коллектив в микромире Фото: © CERN

Топ-кварк, или "истинный кварк" — самый тяжёлый кварк на свете Вообще-то его открыли ещё в 90-е в лаборатории Ферми, но БАК подтвердил открытие и окончательно убедил мир, что кварки реальны Фото: © Public Domainn

Частица Σ b (6097)+ 2018 год. "Сигма-би-6097-плюс". Назовут же! Похожа на протон — тоже состоит из трёх кварков, но один из них совсем не такой, как у протонов. Плюс — это положительный заряд Фото: © Public Domain

Частица Σ b (6097)- 2018 год. Ещё одна абракадабра Вылитый нейтрон, но опять же один кварк отличается и придаёт общий отрицательный заряд. И да, 6097 — это масса в электронвольтах Фото: © Public Domain

Люди будущего

Можно сказать, на Большом адронном коллайдере сейчас решают, что будут писать в учебниках физики. Дело в том, что даже с бозоном Хиггса понятней в общем-то не стало. Всё равно старая добрая стандартная модель не охватывает всего. Говорят, нужна "новая физика".

Специалисты Курчатовского института помогают собирать новый детектор на БАК С его помощью физики будут изучать b-кварки (beauty-кварки, "прелестные кварки") и искать "новую физику" Фото: © Курчатовский институт

В России работает более десятка ускорителей частиц Они есть в Новосибирске, Петербурге, подмосковном Протвино, а в Дубне почти готов коллайдер NICA, там будут сталкивать ионы золота Фото: © ИЯФ СО РАН

Россия расширяет сотрудничество с ЦЕРН ЦЕРН будет участвовать в российских научных проектах, а студенты из РФ смогут проходить учебные программы Европейской организации Фото: © Wikipedia