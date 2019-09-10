"Чёртовы частицы". Что открыли и что сейчас ищут на Большом адронном коллайдере

140

Фото © Peter Macdiarmid / Getty Images

Почти 27-километровое кольцо, протянувшееся по Швейцарии и Франции, заработало 10 сентября 2008 года. То, что творится внутри тоннеля, все эти 11 лет будоражит умы учёных — кажется, они вот-вот поймут, как устроена Вселенная и вся наша реальность. Лайф решил вкратце напомнить о новых частицах, найденных в коллайдере, и о перспективах ЦЕРН — Европейской организации по ядерным исследованиям.

Я по частицам собираю...

БАК сделал квантовый мир таким густонаселённым, что физики уже перестали изощряться, выдумывая новые имена для его обитателей. Всё это многообразие и вдохновляет, и озадачивает учёных. Чем их больше — тем выше шансы найти хоть какую-нибудь внятную логику в том, что происходит в этом странном сообществе.

Бозон Хиггса, 2012-й.

Назван чёртовой частицей, но цензоры исправили на "божью"

Питер Хиггс ещё в 1964 году заявил, что такая частица существует, поскольку того требует стандартная модель элементарной физики

Фото: © Public Domain

Пентакварк, 2015-й.

Частица Дьяконова — Петрова — Полякова

Именно российские учёные предсказали её в 1997 году. Она состоит из пяти кварков — необычайно многочисленный коллектив в микромире

Фото: © CERN

Топ-кварк, или "истинный кварк" — самый тяжёлый кварк на свете

Вообще-то его открыли ещё в 90-е в лаборатории Ферми, но БАК подтвердил открытие и окончательно убедил мир, что кварки реальны

Фото: © Public Domainn

Частица Σb(6097)+

2018 год. "Сигма-би-6097-плюс". Назовут же!

Похожа на протон — тоже состоит из трёх кварков, но один из них совсем не такой, как у протонов. Плюс — это положительный заряд

Фото: © Public Domain

Частица Σb(6097)-

2018 год. Ещё одна абракадабра

Вылитый нейтрон, но опять же один кварк отличается и придаёт общий отрицательный заряд. И да, 6097 — это масса в электронвольтах

Фото: © Public Domain

Люди будущего

Можно сказать, на Большом адронном коллайдере сейчас решают, что будут писать в учебниках физики. Дело в том, что даже с бозоном Хиггса понятней в общем-то не стало. Всё равно старая добрая стандартная модель не охватывает всего. Говорят, нужна "новая физика".

Специалисты Курчатовского института помогают собирать новый детектор на БАК

С его помощью физики будут изучать b-кварки (beauty-кварки, "прелестные кварки") и искать "новую физику"

Фото: © Курчатовский институт

В России работает более десятка ускорителей частиц

Они есть в Новосибирске, Петербурге, подмосковном Протвино, а в Дубне почти готов коллайдер NICA, там будут сталкивать ионы золота

Фото: © ИЯФ СО РАН

Россия расширяет сотрудничество с ЦЕРН

ЦЕРН будет участвовать в российских научных проектах, а студенты из РФ смогут проходить учебные программы Европейской организации

Фото: © Wikipedia

В ЦЕРН уже думают о новом коллайдере

БАК будет работать до 2034 года, а потом его сменит Future Circular Collider — "Будущий циклический". У него будет кольцо в 100 км

Фото: © CERN

Автор:
АР
Адель Романенкова
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×