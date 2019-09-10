"Чёртовы частицы". Что открыли и что сейчас ищут на Большом адронном коллайдере

Я по частицам собираю...
БАК сделал квантовый мир таким густонаселённым, что физики уже перестали изощряться, выдумывая новые имена для его обитателей. Всё это многообразие и вдохновляет, и озадачивает учёных. Чем их больше — тем выше шансы найти хоть какую-нибудь внятную логику в том, что происходит в этом странном сообществе.
Бозон Хиггса, 2012-й.
Назван чёртовой частицей, но цензоры исправили на "божью"
Питер Хиггс ещё в 1964 году заявил, что такая частица существует, поскольку того требует стандартная модель элементарной физики
Фото: © Public Domain
Пентакварк, 2015-й.
Частица Дьяконова — Петрова — Полякова
Именно российские учёные предсказали её в 1997 году. Она состоит из пяти кварков — необычайно многочисленный коллектив в микромире
Фото: © CERN
Топ-кварк, или "истинный кварк" — самый тяжёлый кварк на свете
Вообще-то его открыли ещё в 90-е в лаборатории Ферми, но БАК подтвердил открытие и окончательно убедил мир, что кварки реальны
Фото: © Public Domainn
Частица Σb(6097)+
2018 год. "Сигма-би-6097-плюс". Назовут же!
Похожа на протон — тоже состоит из трёх кварков, но один из них совсем не такой, как у протонов. Плюс — это положительный заряд
Фото: © Public Domain
Частица Σb(6097)-
2018 год. Ещё одна абракадабра
Вылитый нейтрон, но опять же один кварк отличается и придаёт общий отрицательный заряд. И да, 6097 — это масса в электронвольтах
Фото: © Public Domain
Люди будущего
Можно сказать, на Большом адронном коллайдере сейчас решают, что будут писать в учебниках физики. Дело в том, что даже с бозоном Хиггса понятней в общем-то не стало. Всё равно старая добрая стандартная модель не охватывает всего. Говорят, нужна "новая физика".
Специалисты Курчатовского института помогают собирать новый детектор на БАК
С его помощью физики будут изучать b-кварки (beauty-кварки, "прелестные кварки") и искать "новую физику"
Фото: © Курчатовский институт
В России работает более десятка ускорителей частиц
Они есть в Новосибирске, Петербурге, подмосковном Протвино, а в Дубне почти готов коллайдер NICA, там будут сталкивать ионы золота
Фото: © ИЯФ СО РАН
Россия расширяет сотрудничество с ЦЕРН
ЦЕРН будет участвовать в российских научных проектах, а студенты из РФ смогут проходить учебные программы Европейской организации
Фото: © Wikipedia
В ЦЕРН уже думают о новом коллайдере
БАК будет работать до 2034 года, а потом его сменит Future Circular Collider — "Будущий циклический". У него будет кольцо в 100 км
Фото: ©