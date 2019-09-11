Учёные просмотрели Instagram и поняли, почему большинство селфи — левосторонние

Замечали, что перед камерой в основном поворачиваетесь левой щекой независимо от того, какой рукой держите гаджет? Оказывается, мы делаем это подсознательно.

Левосторонние селфи — проявление феномена смещения пространственного восприятия под названием "псевдонеглект", пишет Daily Mail. Сообщается, что к таким выводам пришли учёные из Лондонского университета.

Они проанализировали 3,5 тысячи селфи пользователей "Инстаграма" и подсчитали, что больше половины снимков (54%) сделаны так, чтобы левый глаз был ближе к центру. Это касается и обычных, и "зеркальных" селфи. Отмечается, что то же самое явление прослеживается в портретной живописи.

По мнению исследователей, это происходит потому, что люди подсознательно стараются предоставить информацию о том, на что они сами обращают внимание в первую очередь. А смотрят они сначала именно на левую часть объекта, именно в этом выражается псевдонеглект.

Учёные считают, что это не является чем-то ненормальным, тем не менее у большинства людей дело обстоит именно так. По их словам, это легко заметить: достаточно попросить человека поставить точку в середине горизонтальной линии — чаще всего оказывается, что эта точка немного левее, чем надо. Кроме того, прислушиваясь к какому-то непонятному звуку, люди в основном поворачивают голову именно влево и то же самое делают, когда смотрят вокруг и пытаются определить, где находится нужный предмет.