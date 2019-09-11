Космическая стройка. На МКС научились делать цемент

Астронавты обнаружили, что в условиях невесомости строительный материал приобретает несколько иную структуру.

На борту Международной космической станции впервые сделали цемент, пишет Daily Mail. Сообщается, что астронавты смешали силикат кальция с водой и цементным порошком и в итоге получили полноценный строительный материал.

Затем они сравнили его с точно таким же цементом, сделанным на Земле, и обнаружили, что космический — более пористый, то есть в нём больше полостей. Очевидно, такая структура объясняется практически полным отсутствием гравитации.

Результаты эксперимента изучили в Университете Пенсильвании (США). Исследователи подчеркнули, что он очень важен для людей в космосе, поскольку цемент — главный компонент бетона, а этот материал защищает от радиации и экстремальных температур лучше многих других.

Отмечается, что в перспективе бетон планируют использовать для строительства на Луне и Марсе. Чтобы понять, каким он будет там, с помощью центрифуги на орбите хотят создать искусственное притяжение, схожее с лунным и марсианским, и смешать цемент уже в этих условиях.

То, что в невесомости у него более пористая структура, заставляет инженеров задуматься о том, насколько прочным он будет. Кроме того, этот цемент делали в запечатанных пакетах и возникает вопрос, сохранит ли он свои характеристики в открытом пространстве.

Учёные добавили, что держат в голове ещё одну мысль — делать цемент из веществ, содержащихся в лунном грунте.