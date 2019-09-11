Мужчинам больше интересен контакт с инопланетянами, чем женщинам

Учёные выяснили, что в целом встретиться с братьями по разуму с других планет хотело бы большинство населения Земли, но женщины относятся к этому более настороженно.

Мужчины с большим энтузиазмом относятся к контакту с внеземными разумными существами, чем женщины, пишет Daily Mail. Таковы данные исследования Оксфордского университета.

Сообщается, что они опросили две тысячи британцев. Абсолютное большинство респондентов — 66% — заявили, что хотели бы встретиться с инопланетянами. Категорически против этого были лишь 14%, ещё 11% признались, что не знают, как относиться к такому событию, а 9% отказались отвечать на этот вопрос вообще.

При этом среди всех опрошенных мужчин целиком и полностью за 55%, среди женщин насчитали 47%.

Выяснилась ещё одна интересная подробность: отношение к инопланетянам оказалось как-то связано с политическими взглядами людей. У них спросили, что они думают о Брексите, и результат был такой: те, кто хотел бы оставить Великобританию в Евросоюзе, в основном за контакт с пришельцами, и наоборот — большинство сторонников "развода" с ЕС не хотят видеть никаких инопланетных гостей.

Отмечается, что среди опрошенных был один учёный, и он заявил, что существует десятипроцентная вероятность увидеть разумных жителей других планет в ближайшие десять лет.