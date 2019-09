Антибиотики могут вызвать болезни сердца

Таблетки, которые часто прописывают при инфекциях, повышают риск сердечной недостаточности.

Некоторые противомикробные средства могут привести к серьёзным проблемам с сердцем, пишет Journal of the American College of Cardiology. Это показали исследования Университета Британской Колумбии в канадском Ванкувере.

Сообщается, что речь идёт о лекарствах из класса фторхинолонов. К ним относятся, в частности, ципрофлоксацин (применяют при кишечных инфекциях), левофлоксацин (при пневмонии, болезнях почек, кожи) и оксолиновая кислота (при инфекциях мочевыводящих путей).

Учёные отметили, что эти лекарства очень популярны, поскольку эффективны, с широким спектром действия и при этом сравнительно недороги. Однако, по их данным, частое назначение таких препаратов грозит пациенту развитием двух похожих друг на друга сердечных заболеваний.

Первое — аортальная регургитация. Это обратный ток крови через клапан аорты в левый желудочек сердца. Второе — митральная регургитация, когда кровь попадает из желудочка обратно в левое предсердие. Обе эти ситуации приводят к гипертрофии сердечной мышцы и расширению желудочка. Если это вовремя не лечить, начинается сердечная недостаточность, в лёгких накапливается жидкость.

Исследователи заявили, что у принимающих фторхинолоны риск этих проблем в два с половиной раза выше и препараты продолжают вредить сердцу в течение двух месяцев после окончания курса.