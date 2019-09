Учёные подробно описали, как вымерли динозавры

Они изучили окрестности кратера, который остался после падения того самого астероида, и выяснили всё, что происходило во время катастрофы.

Палеонтологи в деталях восстановили хронологию событий последнего дня жизни динозавров на Земле, пишет американское издание Proceedings of the National Academy of Sciences. Сообщается, что для этого учёные отправились в Мексику на полуостров Юкатан.

Там находится (преимущественно подводный) кратер Чиксулуб — след от падения 10-километрового астероида 65 миллионов лет назад. Диаметр этого кратера — 180 километров, глубина — около 20.

Исследователи погрузили технику в Мексиканский залив на глубину 450 метров и пробурили там более километра морского дна, чтобы взять нужные образцы горной породы. Их анализ позволил определить, какие вещества осели на поверхности Земли за первые несколько часов после того, как рухнул астероид. Выяснилось, что до сих пор в них сохранились следы сажи и угля от гигантского пожара, уничтожившего всё вокруг.

По данным учёных, за первые несколько часов после чудовищного удара в кратере скопился 130-метровый слой расплавленных пород. Возникло цунами высотой в десятки метров, волна которого достигла кратера и принесла с собой всё, что осталось от сгоревших животных и растений. В атмосферу поднялось гигантское облако сажи, оно перекрыло солнечный свет. На всей Земле на полтора года настала ночь. Пошли кислотные дожди. По мнению учёных, именно климатические изменения стали главными "убийцами" динозавров.