Мерзкие дырочки! Новый трёхкамерный айфон вызвал у людей отвращение

Неприязненные ощущения связаны с особым видом фобии, при которой не можешь смотреть на хаотично расположенные отверстия.

После выхода новинки от Apple — iPhone 11 — многие увидевшие смартфон люди пожаловались в "Твиттере" на приступы тревожного расстройства под названием трипофобия, пишет Daily Mail.

Оно выражается в том, что человеку неприятно или даже страшно смотреть на скопления отверстий, например на плодах лотоса или в пчелиных сотах. Считается, что они вызывают ассоциации с симптомами каких-нибудь болезней или ядовитыми существами. У страдающих этой фобией бывает дрожь, зуд, потливость, напряжение глаз и даже тошнота.

В данном случае отвращение вызвали три камеры, расположенные на задней панели гаджета. Рядом с ними находятся также микрофон и отверстие для фонарика.

Это вызывает у меня тошноту, и мне хочется вылезти из собственной кожи @ohdulcesss

Если кто-нибудь из вас остановится в клубе, чтобы сфотографировать меня этим, у меня начнётся трипофобия, и меня будет рвать во все стороны @bbbrughaaa

У меня до сих пор зуд при виде фото с этими камерами. Я рада, что перешла на Huawei @Ayshia Armani

Отмечается, что, по данным исследований, трипофобия есть у 15% людей по всему миру. При этом у женщин она бывает чаще. В то же время изучающий это явление исследователь Джефф Коул заявил, что такая фобия есть абсолютно у всех, просто по-разному выражена. Добавим, что официально психиатры не признали её расстройством, хотя множество людей уверяют, что им неприятно смотреть на "дырочки".