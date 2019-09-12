Учёные получили жизнеспособные эмбрионы вымерших белых носорогов

Итальянским специалистам по репродуктивным технологиям удалось получить два жизнеспособных эмбриона северного белого носорога, пишет "Франс Пресс". Сообщается, что это даёт надежду на возрождение этого практически исчезнувшего вида.
По данным агентства, в начале августа 2019 года учёные извлекли десять яйцеклеток из организмов двух оставшихся в живых самок по кличке Наджин и Фату. Напомним, они живут в заповеднике в Кении. В 2018 году там умер последний самец, которого звали Суданом.
Самки оказались неспособны самостоятельно вынашивать потомство, поэтому исследователи прибегли к искусственному оплодотворению. Для этого они использовали сперму умерших самцов, которую держали в заморозке много лет.
Из собранных яйцеклеток пригодными оказались семь, и лишь из двух в итоге начали развиваться зародыши. Пока их хранят в жидком азоте, а скоро планируют поместить в матку самок южного белого носорога, это ближайшие родственники вымершего вида. Они выступят в роли суррогатных матерей. Для этого в Центре по спасению носорогов в американском Сан-Диего уже готовят шесть претенденток. Особые надежды связывают с самкой по кличке Виктория, поскольку она уже выносила и родила совершенно здорового детёныша, зачатого искусственно.