Нападения медведей на людей участились по всему миру — исследование

С 2000 года учёные насчитали более шести сотен случаев, когда свирепый хищник либо убил, либо ранил человека.

Бурые медведи стали в несколько раз чаще нападать на людей, пишет Scientific Reports. Сообщается, что учёные проанализировали 664 подтверждённых случая гибели или ранений человека после встречи с этим диким животным с 2000 по 2015 год.

Судя по составленной в итоге диаграмме, в 2000 году зафиксировали менее 20 таких нападений, а в 2014-м — уже свыше 80. Большинство произошло в Румынии (131 раз), на втором месте — Россия (111 случаев), далее Словакия, Швеция и Финляндия.

Исследователи отметили, что в основном медведи нападали летом в дневное время. Примерно в половине случаев плачевно заканчивались встречи с самками, у которых были детёныши, то есть это была "оборонительная атака".

По мнению учёных, более частые нападения хищников во многом связаны с растущей тенденцией обзаводиться загородным жильём поближе к природе. Авторы исследования посетовали, что большинство людей просто не подготовлены к возможным опасностям, они не знают, что близко медведи, и никто их не информирует.

Поэтому зоологи рекомендуют постоянно объяснять людям, где нельзя выгуливать собак и куда вообще нельзя ходить. Они призывают никогда не гулять по лесу в одиночку — намного лучше идти большой компанией и издавать побольше шума, потому что это отпугивает медведей и они уходят подальше. Кроме того, учёные напомнили, что для защиты от зверей есть специальные газовые баллончики.