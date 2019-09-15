Звёздный рак. Можно ли остановить глиобластому у Заворотнюк

Она поразила юмориста Михаила Задорнова, сына вице-президента США Джо Байдена Джозефа Бо, певицу Жанну Фриске. Горестно и страшно. Врачи говорят, это очень редкий диагноз. Но от этого не легче. Лайф поговорил с онкологом, чтобы напомнить о симптомах, на которые стоит обратить внимание.

Глиобластома — это опухоль мозга, самая частая и самая агрессивная. В большинстве случаев разрастается быстро — за считаные месяцы. И при этом незаметно, поскольку в мозге нет болевых рецепторов. Какой-либо дискомфорт человек начинает ощущать на поздней стадии, когда из-за опухоли уже идёт давление на черепную коробку.

К сожалению, эти симптомы одинаковы для всех заболеваний центральной нервной системы: головная боль, тошнота, рвота, слабость в конечностях, нарушение речи, — но они характерны и для других заболеваний Родион Фу, нейрохирург-онколог

То есть человеку даже и в голову не приходит, что речь идёт о чём-то серьёзном. Например, среди симптомов упоминают ухудшение памяти и концентрации внимания. Люди списывают это на усталость. Или та же головная боль — с кем не бывает? Но вот тут, правда, можно кое-что заметить: при глиобластоме головная боль часто одолевает в одно и то же время суток. Опять же, на этом основании ещё нельзя приходить к выводу, что есть опухоль.

Единственное отличие — при глиобластоме эти симптомы довольно быстро прогрессируют и не купируются обычными лекарственными препаратами Родион Фу, нейрохирург-онколог

А ещё пациенты с таким диагнозом резко перестают стремиться поддерживать взаимоотношения с близкими, у них пропадает интерес к хобби и даже прежним увлечениям. Ухудшается работа вестибулярного аппарата, то есть человек легко теряет равновесие. Могут появиться и проблемы с психикой.

Медицина делает всё возможное. Хирурги вырезают опухоль. Но они удаляют только, можно сказать, "верхушку айсберга". Самое ужасное в том, что, по сути, опухолью становится весь мозг, то есть изменяются ВСЕ его клетки.

Бывали случаи, когда уже после удаления опухоли находили клетки опухоли буквально в двух-трёх сантиметрах от очага. Уже подтверждено, что глиобластома ведёт себя как и любая другая опухоль — она даёт метастазы. Просто многие не доживают до метастаз Родион Фу, нейрохирург-онколог

Применяют химиолучевую терапию. Назначают препараты. Но, к сожалению, после постановки такого диагноза большинство людей в среднем живут чуть больше года. Некоторые — пять лет. Хотя бывают и исключения.

Есть случаи, когда пациентам проводят шесть, семь операций, и после этого они живут 15–20 лет Родион Фу, нейрохирург-онколог

Почему возникает эта ужасная болезнь, врачи сказать затрудняются. У зарубежных исследователей есть основания подозревать, что она как-то связана с генетикой, это показали, к примеру, исследования ДНК 30 тысяч человек в 2017 году.

С уверенностью этого сказать не могу. Часто бывает, что, да, в анамнезе есть какое-то онкологическое заболевание, но здесь я не могу сказать. Вообще, много факторов может быть, но, если бы были точно известны причины, мы давно бы побороли рак Родион Фу, нейрохирург-онколог

Медики призывают не устраивать напрасных истерик по этому поводу. В конце концов, в общем списке людей с онкологическими заболеваниями опухоли мозга встречаются всего в двух процентах случаев. В мировом масштабе это 250 тысяч человек каждый год.

Вместо того чтобы давать волю воображению, лучше лишний раз провериться, отмечают врачи. Ежегодная диспансеризация и профилактические походы к врачу очень помогают выявлять рак на ранней стадии. Однако, по мнению нейрохирурга Родиона Фу, УЗИ или КТ делать бесполезно.

Мозг — достаточно закрытая система, и, кроме стандартного исследования МРТ, другие исследования не помогут Родион Фу, нейрохирург-онколог

Другой вопрос, что МРТ не входит в систему госстрахования, так что для профилактики обследование придётся делать за свой счёт.

Онкологи с надеждой ждут помощи от учёных. Наука пытается создать какие-то вакцины и препараты, которые будут стимулировать иммунитет для борьбы с глиобластомой.