Инженеры придумали "ночные солнечные батареи"

Новые специальные панели используют тепло, накопленное поверхностью Земли за день.

Инженеры из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, США, создали генератор электричества, который работает на солнечной энергии ночью, пишет Daily Mail. Сообщается, что технология основана на явлении радиационного охлаждения.

Оно заключается в том, что после захода солнца нагретые за день почва, дома и вообще все предметы на поверхности планеты начинают отдавать накопленное тепло. В итоге они остывают так, что становятся холоднее окружающего воздуха. Благодаря этому явлению, например, трава иногда покрывается инеем, даже если ночью столбики термометра не опускались ниже нуля.

Эту разницу температур и использовали разработчики устройства. Оно действует за счёт термоэлектрического эффекта, о котором Лайф подробно рассказывал.

Инженеры в рамках теста установили генератор на крыше здания, подключили к нему преобразователь напряжения и светодиодную лампочку. Испытания были успешными: удалось получить электричество, правда, всего 25 милливатт. Но для исследователей важно, что сработал сам принцип. Специалисты заверили, что после усовершенствований можно будет повысить мощность в 20 раз.

По мнению разработчиков, их устройство даёт дополнительную возможность использовать возобновляемые источники энергии и может пригодиться, например, владельцам солнечных панелей, у которых всегда проблема с электричеством по ночам. Изобретатели также отметили, что собрали генератор из уже готовых составных частей, то есть для него не нужно ничего производить специально.