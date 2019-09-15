Вселенная может оказаться моложе на 2 миллиарда лет

По мнению астрономов, она расширяется быстрее, чем считалось ранее, а это значит, быстрее достигла своих нынешних размеров.

Учёные из Института астрофизики Макса Планка заявили, что возраст Вселенной может составлять менее 11,5 миллиарда лет, пишет Daily Mail. Сообщается, что они пришли к такому выводу по результатам нового исследования.

Оно основано на наблюдении эффекта под названием "гравитационное линзирование" — когда свет от далёких галактик искажается под действием притяжения какого-нибудь массивного объекта. Благодаря этому явлению астрономам удаётся не только вычислить расстояние до этих галактик, но и рассчитать, с какой скоростью они удаляются от нас.

Как показывают исследования, эта скорость несколько выше, чем предполагалось, исходя из установленного значения постоянной Хаббла (эта величина определяет, насколько быстро улетает объект в зависимости от того, где он находится). До сих пор считалось, что она составляет около 67. Эта цифра означает, что, к примеру, две галактики, расположенные на расстоянии в 1 мегапарсек друг от друга, разлетаются в разные стороны со скоростью 67 километров в секунду. А если 2 мегапарсека — это значит, уже 134 километра в секунду. Исходя из этого, получается, что Вселенная разрослась после Большого взрыва до своих нынешних объёмов за 13,7 миллиарда лет. Таким считали её возраст до сих пор.

Так вот, нынешние расчёты дают совсем другую постоянную Хаббла — 82,4. Это означает, что во Вселенной все объекты разлетаются друг от друга намного быстрее и ей понадобилось на два миллиарда лет меньше, чтобы дойти до теперешнего состояния.