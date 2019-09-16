В Швейцарии показали, как новейший протез руки удерживает предметы

Учёные заявили, что он реагирует на выскальзывание быстрее мозга, а научиться им управлять можно за десять минут.

Исследователи из Университета Лозанны продемонстрировали разработанный ими бионический протез руки, пишет Nature Machine Intelligence. Прототип устройства безошибочно повторил движения управляющего им человека. Учёные заявили, что точно так же оно будет работать, если подключить его к телу человека с ампутированной конечностью.

Сообщается, что этой рукой легче управлять по сравнению с другими аналогичными протезами, и это разработчики считают своим главным достижением. Они создали специальный алгоритм на основе нейросети. Он предусматривает, что сигнал проходит через несколько нейронных слоёв. Это позволяет более точно его улавливать и не делать лишних движений из-за побочных, ошибочных импульсов ("шумов", как говорят учёные).

На "руке" четыре пальца. Нейросеть умеет распознавать сигнал каждого из них в отдельности. Правда, во время испытания выяснилось, что с третьим пальцем что-то не так, пришлось его "выключить". Тем не менее даже без него удалось с помощью протеза взять бутылку с водой и наполнить кружку. Эксперимент показал, что устройство мгновенно реагирует на выскальзывание предмета и крепче сжимает его.

Роботизированная рука способна реагировать за 400 миллисекунд. Оснащённая датчиками давления по всей длине пальцев, она реагирует и стабилизирует предмет ещё до того, как мозг успевает понять, что предмет выскальзывает Од Бийяр, руководитель команды разработчиков

Новинку опробовали трое людей с ограниченными возможностями и ещё несколько других добровольцев. Сначала они с помощью компьютера "обучили" нейросеть понимать их сигналы, и во всех случаях это заняло примерно десять минут.