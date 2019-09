Учёные призвали не выбрасывать почки от доноров с гепатитом

Они заявили, что взятые у заражённых людей органы работают совершенно нормально.

Исследователи из Американского общества нефрологии заявили, что медики напрасно выбрасывают взятые для трансплантации почки больных гепатитом С. Как пишет Journal of the American Society of Nephrology, они изучили сотни случаев пересадки органов от заражённых доноров и пришли к выводу, что их использование безопасно.

Сообщается, что медики изучили, в частности, 200 случаев 2019 года. Всем этим пациентам пересадили почки от доноров с гепатитом С, однако часть реципиентов и сами им болели. Другая часть, соответственно, нет. Учёные сравнили, как у тех и других работают пересаженные органы. Сравнили уровень клубочковой фильтрации, то есть скорость всасывания жидкости из крови.

Выяснилось, что у больных гепатитом новая (такая же "заражённая") почка прижилась чуть лучше: клубочковая фильтрация в среднем составила 67,1. У здоровых пациентов с "гепатитной" почкой цифра была 66,3. В обоих случаях это неплохие показатели, поскольку для взрослых нормой считается как раз 60 и более.

Авторы исследования посетовали, что за изученный период в клиниках США утилизировали более сотни почек, пожертвованных людьми с гепатитом С. Они заявили, что продолжат изучать, как реагирует на такие органы иммунитет реципиентов.