Убийца Boeing и Airbus. Российский МС-21 впервые отправился за рубеж

Первый международный полёт из аэропорта Жуковский в Стамбул состоялся в рамках авиационной выставки.

Первый успешный

В 13:26 по местному времени пассажирский самолёт МС-21 впервые совершил посадку за границей. Российский борт прибыл в турецкий аэропорт Ататюрк для участия в фестивале "Технофест". Самолёт, совершивший первый испытательный вылет в 2017 году, сейчас практически готов к коммерческой эксплуатации — в рамках программы окончательной доработки МС-21 получил новое программное обеспечение.

В Турцию российский пассажирский авиалайнер прилетел почти в финальной версии. Как сообщают СМИ, в хвостовой части самолёта установлено испытательное оборудование, с помощью которого все полученные в полёте данные будут сохранены и впоследствии обработаны специалистами ОАК и корпорации "Иркут".

В 2019 году корпорация "Иркут" впервые публично представила пассажирские самолёты нового поколения МС-21-300. В демонстрационных полётах приняло участие одно воздушное судно. Ещё два были размещены на статических стоянках МАКС-2019.

За границей ждут

Уже в 2020 году Иркутский авиационный завод должен начать сборку этих самолётов. Основные конкуренты самолёта МС-21 уже названы. Соперничать на развивающихся рынках МС-21 будет не только с китайским Comac C919 (который почти готов), но и с американскими самолётами Boeing 737 MAX, а также новейшими Airbus A220 и Airbus A320neo. Как отмечает исполнительный директор отраслевого агентства Aviaport Олег Пантелеев, МС-21 имеет все шансы "подвинуть" конкурентов на международных рынках.

На развивающихся рынках мы рассчитываем занять до 20 процентов рынка. На домашнем — до 70 процентов. В США тоже шансы есть, но явно меньше 10 процентов Олег Пантелеев

Единственный вопрос относительно МС-21 состоит в том, что он появился существенно позже "Суперджета" — самолёта SSJ-100. С "Суперджетом" в последние несколько лет было связано сразу несколько неприятных историй. Главная претензия к SSJ-100 заключалась в том, что для зарубежных заказчиков обслуживать летающие самолёты оказалось почти невозможно. Сложности с логистикой и споры с производителем привели к тому, что в августе 2019 года последний зарубежный покупатель SSJ-100 начал распродавать самолёты российского производства. Из двух десятков авиалайнеров в парке мексиканской компании Interjet исправными оказались всего шесть, остальные стоят на земле по полгода в ожидании ремонта.

Но винить во всём производителя тоже неправильно. Многие из покупателей SSJ-100 оказались в непростом финансовом положении и перестали вовремя платить за лизинг и ремонт.

Эксперты говорят, что в тот момент, когда Superjet выходил в эксплуатацию, не было достаточного количества запчастей, тренажёров и много чего ещё. Как отмечает директор отраслевого агентства Aviaport Олег Пантелеев, возможность быстро ввести в эксплуатацию самолёты и обеспечить достойный налёт не была обеспечена.

Применительно к МС-21 хочется надеяться, что таких метаний, как с SSJ, не будет. Рынку нужен МС-21-400 с вместимостью под 240 мест и значительно увеличенной дальностью полёта Олег Пантелеев

Давно пора

МС-21 — это самолёт, который в полной мере может помочь российским авиастроителям решить проблемы с международными продажами. От источников в корпорации "Иркут" Лайфу стало известно, что в компании рассчитывают на выпуск нескольких сотен самолётов. Таким решением "Иркут" сможет занять до 10 процентов рынка узкофюзеляжных среднемагистральных самолётов. Успехи в продвижении самолётов на новые рынки вполне возможны — сегодня далеко не все страны готовы работать с Соединёнными Штатами, учитывая политический курс и проблемы самолётов Boeing.

МС-21 на фоне конкурирующих продуктов имеет всего один недостаток — он пока не сертифицирован. Но это, как можно догадаться, вопрос времени, причём не самого долгого. Да и всем известные проблемы с безопасностью Boeing 737 MAX наступили как раз тогда, когда борты уже активно летали с полученными сертификатами типа.

МС-21-300, если судить по уже имеющейся информации, укладывается практически во все рамки, обозначенные разработчиками. И даже выявленные в ходе испытаний кессона крыла проблемы привели к утяжелению конструкции на 25 кг, что вообще не является поводом для беспокойства. Единственной сложностью могло стать уникальное композитное крыло, с производством которого в самый нужный момент подвели партнёры. Но и этот вопрос решится в ближайшем будущем. И уже к 2020 году как отечественные, так и зарубежные покупатели будут иметь возможность заказать самолёт, прямых аналогов которому в мире нет.