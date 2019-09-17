Парацетамол во время беременности грозит ребёнку синдромом дефицита внимания

Учёные сравнили поведение 14 тысяч школьников. Матери почти половины этих детей признались, что принимали жаропонижающее во втором триместре.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности может возникнуть у ребёнка из-за того, что его мать принимала парацетамол во время беременности. Об этом пишет Paediatric and Perinatal Epidemiology. Сообщается, что к такому выводу пришли британские учёные после исследования поведения 14 тысяч школьников Бристоля.

Эксперты использовали данные опросов, тестов на IQ, результаты проверки памяти и другую информацию. Затем они изучили медицинские документы, собранные за время беременности мам выбранных детей. Выяснилось, 43% этих женщин говорили врачам, что принимали анальгетик в период от трёх до шести месяцев, что соответствует второму триместру.

Сравнив поведение их детей и остальных школьников, исследователи обнаружили, что у принимавших парацетамол матерей дети более подвержены СДВГ, у них хуже дела с концентрацией внимания, чаще наблюдаются признаки гиперактивности и случаи "трудного поведения". Интересно также, что у мальчиков такие проблемы встречались чаще, чем у девочек.

Как заявила ведущий автор исследования Джейн Голдинг, связь между приёмом жаропонижающего будущей матерью и поведением её ребёнка выявляли уже не в первый раз. Кроме того, ранее научно доказали, что парацетамол во время беременности может спровоцировать у детей астму.