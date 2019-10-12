Обломки "Индевора"? Что стало с легендарным кораблём капитана Кука

Учёные три года погружались на дно Атлантики и исследовали то, что они там нашли. Все данные говорят об одном — это то самое судно, на котором мореплаватель Джеймс Кук достиг берегов Новой Зеландии, Австралии и Индонезии.

Endeavour — значит "стремление", "попытка", "порыв". Лучшего названия для корабля Джеймса Кука придумать было невозможно. Это было его стремление. Он им жил.

Когда судно строили, никто и не подозревал, что участвует в историческом событии. Это был просто грузовой корабль для перевозки угля. Большой и неповоротливый. И назывался он Earl of Pembroke — "Граф Пемброк".

Его спустили на воду в 1764 году в маленьком приморском городе Уитби на севере Англии. Именно оттуда за 18 лет до этого в море впервые отправился один парень из бедной семьи, очень целеустремлённый юнга, который не только драил палубу, но и успевал штудировать математику, астрономию, географию и навигацию. Кстати сказать, будущий великий путешественник начал морскую карьеру тоже на угольщике. То есть это был тот тип кораблей, которые он очень хорошо знал.

По большому счёту с Куком с самого начала всё было ясно. За восемь лет он дослужился до помощника капитана на торговом судне. Ему даже предложили капитанство, но моряк оказался ещё более амбициозным: предпочёл наняться хоть простым матросом, но в Королевский морской флот.

Там он понемногу пошёл на повышение и блестяще проявил себя во время Семилетней войны — выиграл бой с кораблём противника и поразил напыщенных лордов Британского адмиралтейства поразительно точной картой с подробным обозначением нужного фарватера — безопасного судоходного пути.

Лорды помнили эту карту, когда Королевское научное общество поставило перед ними архиважную задачу — собрать экспедицию в Тихий океан. Формально была обозначена одна цель — понаблюдать на Таити за прохождением Венеры по диску Солнца.

Зрелище, конечно, впечатляющее и вообще для науки дело нужное, но чтобы ради одной только астрономии на правительственном уровне требовали самый надёжный корабль и лучших мореплавателей? Короче говоря, историки выяснили, что на самом деле нужно было совсем другое. Дело в том, что на тот момент весьма смутно представляли, что находится на юге нашей планеты. Подозревали, что там раскинулась не та сравнительно скромная Антарктида, которую мы знаем ещё со школы, а огромная, прямо-таки гигантская "таинственная Южная земля". Terra incognita, как они её называли. Это "неизвестная земля" по-латыни.

Понятное дело, что морская держава спешила до неё добраться и поставить свой флаг. Кстати, что-то в этом есть очень знакомое, верно?

Так вот, когда Британская корона обозначила такой стратегически важный вопрос, один человек в стране был уверен, что должен ехать, вернее, плыть именно он. И никто другой. Его звали Александер Далримпл. Собственно говоря, гидрограф из адмиралтейства. Южный материк — это была его тема. Он горячо отстаивал, что он существует, что на нём живут десятки миллионов человек, писал научные труды, составлял карты. И плюс к тому он был истинный джентльмен, не то что этот крестьянин.

Но почтенные мужи подумали-подумали и додумались до того, что у крестьянина как минимум намного, намного больше опыта в морском деле. Вспомнили его успехи в Семилетней войне. Его карту. Его стремление.

Почему же взяли неуклюжий угольный грузовик? Во-первых, потому что грузовик, то есть побольше еды поместится — путь, мягко говоря, неблизкий, простите за мой английский. Во-вторых, устойчивый, выдерживает любой шторм.

Этот корабль — хороший ходок и лёгок в управлении Джеймс Кук

И вот оно, 32-метровое, на взгляд моряков, по тем временам абсолютно невзрачное судно с тремя мачтами выходит из борта британского Плимута. На борту около сорока моряков, более десятка морских пехотинцев и несколько учёных — астроном и биологи. Да, художники ещё — кто-то же должен достойно запечатлеть предстоящие события. И, конечно, капитан Джеймс Кук. Теперь он не "невесть откуда взявшийся выскочка", а лейтенант Королевского флота.

Его любили все. Любили моряки, потому что он иногда разрешал им выпить и ВСЕГДА строго требовал как следует питаться. Любили учёные, потому что он для их наблюдений велел построить на Таити целый форт и позаботился о том, чтобы украденный в последний момент секстант вернули. Даже туземцы любили. Правда, далеко не все, как выяснилось. Но полинезийские — очень. За то, что он запрещал своим людям нападать на них, приказал "всеми средствами поддерживать дружбу", а если нужны какие-то свежие продукты — не отбирать, как это было модно у европейцев, а МЕНЯТЬ на всякие диковинки. Мудро заранее припасённые. Когда с формальностями было покончено, Венера торжественно проследовала через солнечный круг и настало время двигаться дальше, туземцы плакали.

А вот в Новой Зеландии не плакали, а готовились к бою. А ведь Кук даже специально с собой полинезийского вождя туда повёз — переводчиком. Но как ни старались цивилизованные и на сей раз действительно миролюбивые чужаки, там никто не купился. Особо воинственные маори стали нападать, европейцам пришлось отбиваться, нескольких туземцев убили. Пока капитан скрупулёзно чертил карту, экипаж заряжал пушку, чтобы отпугнуть очередную "делегацию" на каноэ. Кстати, покрутите домашний глобус. Хорошо, просто на какую-нибудь "Гугл-карту" зайдите — и там обязан быть пролив Кука, аккурат между двумя новозеландскими островами. Конечно, он был на своём месте и без Кука, но название получил потому, что английский капитан увидел его, забравшись на возвышенность на берегу.

А потом отправились к Австралии. BTW, по-латыни austrālis — "южный". Так вот, зашли с востока, потому что правая сторона континента была практически не изучена тогда. И, прямо скажем, не очень удачно зашли. Опять же на интернет-карте можно увеличить изображение. Надписи там, правда, нет, но в голубизне океана виднеется что-то, протянувшееся вдоль восточного берега. Это Большой Барьерный риф. Но это мы теперь такие умные. А тогда кто знал? В один прекрасный момент среди ночи наш видавший виды угольщик "Индевор" на всех парусах налетел на… что-то. На мель сел. Мало того — пробоина внушительная. Экипаж начал выбрасывать за борт пушки, потом бочки с припасами, вообще всё что можно. Откачивали воду, дыру придумали закрыть парусиной, вода всё-таки поступала, но уже не с такой фатальной скоростью. Потом, когда выжившее судно отправили на ремонт, оказалось, что это была ещё не пробоина, а смех по сравнению с тем, что увидел капитан в днище. Оттуда торчал исполинский кусок коралла. Он пробил такое же исполинское отверстие и сам же его заткнул. А если бы не заткнул — кто знает, может, не было бы второго и третьего путешествия Джеймса Кука и мы бы сейчас с вами не разговаривали. Об этом.

Да. Потом они ещё были в Индонезии, там заразились малярией. Умерли и тот вождь-переводчик, и его слуга, и многие моряки. Далее по пути к Кейптауну дизентерия стала бушевать. Ещё два десятка жертв. Астроном тоже скончался. А вот от цинги, кстати, за все четыре года ни один не умер, что было удивительно: это был просто бич для моряков в дальних плаваниях. Осмелимся предположить, что это по крайней мере отчасти благодаря вышеупомянутой заботе Кука о нормальном питании экипажа. Цинга — это ведь следствие недостатка витамина С.

В общем, в 1771 году выжившие вернулись домой в Англию. Венеру посмотрели, Terra Incognita не нашли. Кук стал не только капитаном вошедшего в историю корабля, но и капитаном первого ранга. Потом он плавал снова и снова, уже на других кораблях. Открыл многие архипелаги. И Гавайские острова. Не утонул вместе с кораблём и не умер ни от какой болезни, а убит туземцами.

Опустевшее, полуразрушенное "Стремление" сначала одиноко стояло в Лондонском порту, а потом… данные расходятся. Одни говорят, корабль так и остался стоять на Темзе, другие уверяют, что его продали какому-то французу и он его переименовал в La Liberte. "Свобода". Дескать, новый хозяин стал его использовать как китобойное судно и отправил в Северную Америку. Третьи спорят — ничего похоже, его назвали "Лордом Сэндвичем", и оно побывало в Архангельске, а потом доставило в Нью-Йорк армию наёмников усмирять восставшие американские колонии, а потом его переправили в Нью-Порт и оно там было плавучей тюрьмой, а в 1778-м судно то ли потерпело крушение, то ли было специально затоплено в ходе сражения в войне за независимость США.

Вот эта последняя версия нам с вами особенно интересна, потому что три года назад в 2016 году как раз в этом самом порту Нью-Порт — это в штате Род-Айленд — нашли обломки неизвестного корабля, который явно пролежал на дне океана несколько сотен лет. С тех пор вокруг него время от времени плавали дайверы. Они не развлекались — шла научная работа. Искали доказательства, что это и есть "Индевор". Или хотя бы доказательства, что это не он. Вот на днях опубликовали снимки. Понять на них, конечно, практически ничего невозможно. Вот тут, сказали, видны деревянные рамы корпуса. Видны?

В общем, мы с вами имели счастье просветиться по исторической части благодаря тому, что исследователи из Rhode Island Marine Archaeology Project сделали наконец более-менее официальное заявление. Примерно такое: воля ваша, но, кажется, это он и есть.