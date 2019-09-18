Ссоры супругов назвали ключом к счастливому браку

По версии учёных, главное — не опускаться до оскорблений и "мудро" выбирать острые темы.

Исследование социологов из Университета Теннесси, США, показало, что споры повышают шансы сохранить долгие и прочные супружеские отношения, пишет Daily Mail. Сообщается, что учёные опросили более 120 пар двух возрастных категорий — тех, кому за 30 и кому уже за 70. Соответственно, первые счастливы вместе примерно по девять лет, вторые давно отметили 40-летие свадьбы.

Все они рассказали, что тоже ссорятся, однако стараются оставлять на втором плане проблемы, которые труднее всего решить. По словам большинства опрошенных, в первую очередь они обсуждают сравнительно лёгкие конфликтные темы. В основном такими "лёгкими" у них были вопросы распределения обязанностей и проведения свободного времени. Более сложные — секс и проблемы со здоровьем партнёра.

По мнению исследователей, такой подход стратегически важен, поскольку в более простых спорах легче найти решение, а это улучшает ситуацию, повышает доверие супругов друг к другу и даёт возможность перейти к обсуждению более острых проблем. То есть сначала нужно накопить маленькие успехи, а уже потом стремиться к большим.

Вывод социологов простой: конфликты неизбежны даже у самых счастливых пар. Вся разница между ними и несчастливыми супругами в том, как они ищут выход.