В плаценте беременных нашли сажу. Экологически "чистые" районы не спасают

По данным медицинских исследований, частицы загрязнений из воздуха попадают даже в ткани, окружающие плод в утробе матери.

Частицы сажи из воздуха попадают в плаценту беременных женщин, пишет Nature Communications. По данным издания, бельгийские учёные исследовали состав эмбрионального органа двадцати только что родивших женщин. Часть из них — жительницы загрязнённых районов, другие — из более экологически чистых мест. На ткани воздействовали лазером, который заставлял вспыхивать микрочастицы опасного вещества.

Выяснилось, что сажа проникла в плаценту абсолютно всех этих женщин. Естественно, у жительниц городов с большим объёмом вредных выбросов ситуация оказалась заметно хуже. При этом отмечается, что во всех случаях продукты горения нашли и с материнской, и с внутренней, детской стороны.

Исследователи также взяли для анализа плаценту пяти женщин, у которых случился выкидыш. Данные говорят о том, что сажа начинает накапливаться в "детском месте" как минимум с 12-й недели беременности.

Напомним, выхлопные газы автомобилей на дизельных двигателях состоят по большей части из сажи.

Ранее Лайф писал о набирающей популярность по всему миру "плацентофагии" — явлении, при котором женщины съедают свою плаценту. Медики заявили, что это может быть опасно и для матери, и для ребёнка, если она кормит его грудью, поскольку в плаценте накапливаются не только вредные вещества, но и бактерии.