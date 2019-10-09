Рак крови можно лечить препаратом от артрита — исследование

Лекарство мешает поступлению в раковые клетки фолиевой кислоты, благодаря этому они перестают размножаться.

Учёные из Шеффилдского университета в Великобритании нашли новый способ бороться с двумя заболеваниями крови, пишет British Journal of Haematology. Сообщается, что эффективным средством против них оказался препарат метотрексат, его часто назначают при ревматоидном артрите, а также при различных видах рака.

По данным издания, речь идёт о доброкачественном опухолевом процессе под названием истинная полицитемия и о хронической болезни эссенциальная тромбоцитемия. При первом диагнозе в крови серьёзно увеличивается количество эритроцитов, при втором — тромбоцитов. В обоих случаях у пациентов бывают головные боли, люди резко худеют, сильно потеют по ночам и чувствуют постоянную усталость. Это может закончиться и смертью.

До сих пор медики могли лишь немного уменьшить симптомы этих заболеваний. Теперь же лабораторные исследования показали, что небольшие дозы метотрексата препятствуют размножению поражённых болезнью клеток крови, поскольку блокируют поступление в них фолиевой кислоты, то есть помогают устранять саму причину недуга.

Учёные просмотрели истории болезни людей с вышеупомянутыми диагнозами, принимавших это лекарство. Выяснилось, что оно действительно не только облегчало симптомы, но и уменьшало количество раковых клеток в организме пациентов.

Отмечается, что препарат сравнительно недорогой, и в этом его дополнительное преимущество.