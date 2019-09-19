Немного алкоголя помогает от диабета — совет от китайских учёных

Немного — это в их понимании пол-литра пива, бокал вина или 50 граммов чего покрепче. Каждый день.

Умеренное распитие спиртных напитков помогает при сахарном диабете, заявили учёные из Китая на съезде Европейской ассоциации по изучению диабета. Сообщается, что они пришли к такому выводу после обследования 575 человек.

Данные анализов показывают, что алкоголь регулирует уровень глюкозы в организме и снижает количество инсулина, а это как раз то, что нужно пациентам с диабетом второго типа. Эта болезнь развивается из-за того, что ткани перестают усваивать инсулин. Примечательно, что 90% диабетиков в России страдают именно от этого типа заболевания.

По мнению исследователей, людям с таким диагнозом стоит употреблять по 20 граммов спирта в день. Такое количество содержится в 50 граммах крепких напитков, бокале вина (это примерно 200 миллилитров) или в бутылке пива 0,5.

Учёные подчеркнули, что для подтверждения этих выводов нужно продолжить изучение вопроса. Отметим, что на съезде многие специалисты по метаболизму критиковали китайских коллег. Это стало продолжением многолетнего спора по поводу алкоголя в мировом научном сообществе: одни убеждены, что для поддержания здоровья его ни в коем случае нельзя употреблять вообще, другие считают, что пить спиртное можно и даже нужно, но в меру.