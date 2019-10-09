Учёные рассказали о смертельной опасности кесарева сечения

Исследования показали, что при естественных родах от матери ребёнку передаётся в основном полезная микрофлора, но так бывает не всегда.

Учёные из Великобритании и Австралии сравнили микрофлору кишечника новорождённых, появившихся на свет естественным и хирургическим путём, и обнаружили заметные отличия. Об этом пишет Nature. Сообщается, что исследование охватило почти 600 младенцев.

Выяснилось, что роды намного больше влияют на бактериальный состав в организме ребёнка, чем способ вскармливания. Установлено, что при естественном появлении на свет материнская микрофлора переходит 74% младенцев, при кесаревом сечении её получают лишь 12% детей. При этом от матери в основном передаётся здоровая микрофлора, а после хирургического вмешательства в организмах детей "оседают" больничные патогенные микробы.

По данным анализа, в кишечнике родившихся естественным путём детей в первые недели жизни преобладают бифидобактерии, безвредные штаммы Escherichia coli и другие представители нормальной микрофлоры, которая есть у здоровых людей и нужна для пищеварения. У тех же, кто появился на свет после кесарева, нашли стафилококков, а также болезнетворные разновидности энтерококков и клостридий, которые "гуляют" по роддомам и провоцируют инфекции.

Впрочем, спустя примерно месяц после рождения состав микрофлоры кишечника младенцев обеих категорий становится примерно одинаковым и вполне нормальным, добавили исследователи. Поэтому они подчеркнули, что не готовы сделать выводы о том, что кесарево сечение вредит здоровью детей.