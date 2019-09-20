"Косоглазый", "возможно, насильник". Как ещё обзывает людей селфи-приложение

Встроенная нейросеть распознаёт лица и даёт пользователям расистские и просто оскорбительные характеристики.

Интернет-пользователи пожаловались на приложение ImageNet Roulette, которое даёт им обидные названия, пишет Daily Mail. Сообщается, что встроенная в программу нейросеть проанализировала несколько миллионов фотографий и научилась разделять людей на категории в зависимости от их внешности. Это получилось у неё весьма своеобразно.

Например, журналистка Джулия Кэрри Вонг показала скриншот своего фото с надписью Gook — что в переводе значит "косоглазая". Это оскорбительное слово применяют по отношению к уроженцам Кореи, Вьетнама и других стран Азии. Другие люди получили названия negro или negriod. Ещё одна девушка пришла в ярость после того, как приложение назвало её "мулаткой".

Корреспондент Mail Online ради эксперимента тоже выложил в приложение своё селфи, и нейросеть назвала его "подозреваемым в изнасиловании". Стоит упомянуть ещё одну фотографию — изображённый на ней мужчина выяснил, что программа считает его "впервые совершившим преступление".

Разработчики поспешили объяснить, что специально сделали такие настройки, чтобы привлечь внимание общества к проблеме машинного обучения. Они заявили, что абсолютно все нейросети классифицируют людей, руководствуясь всевозможными предубеждениями и проявляя дискриминацию. Вся разница в том, что в данном приложении это показано "честно".