Климатологи: К концу века в мире потеплеет минимум на 14 градусов

По их мнению, на Земле произойдёт то же, что 50 миллионов лет назад, только по другим причинам.

Учёные предсказали возвращение древней "тепловой волны", которая принесла на планету резкое повышение температуры воздуха, пишет Daily Mail. Сообщается, что исследователи из университетов Мичигана и Аризоны смоделировали климатические изменения времён раннего эоцена, это примерно 50 миллионов лет назад. Тогда, по их данным, по всему миру потеплело примерно на 14 градусов. То же самое может повториться на Земле к 2100 году, заявили эксперты.

Моделирование показало, что изменения климата в древние времена были вызваны накоплением углекислого газа в атмосфере. Отмечается, что тогда его в воздухе было вдвое больше, чем сейчас. Это объяснялось естественными процессами. Сейчас же парниковый эффект создаёт деятельность человека, подчёркивают учёные.

По их прогнозам, если выбросы углекислого газа в атмосферу не уменьшатся, то через 80 лет нас ждут точно такие же перемены, как в начале эоцена. К примеру, в Москве среднегодовая температура будет составлять не +6, a +20 градусов, в Афинах вместо +18 будет +22, и так далее. Следовательно, если сейчас, скажем, в Марракеше столбики термометров в июле поднимаются до 50 градусов жары и выше, то к началу следующего столетия там в это время года будет уже +64. Фактически это означает круглогодичный палящий зной на большей части планеты.

Кроме того, климатологи уверены, что к тому времени заметно уменьшатся различия между температурой воздуха на экваторе и на полюсах Земли.