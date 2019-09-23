Сами себе солнце. Астрономы нашли планеты, живущие без родительских звёзд

Они достаточно велики, чтобы иметь целое семейство спутников, и в этой компании вращаются вокруг сверхмассивных чёрных дыр — таких, какие бывают в центрах галактик.

Некоторые планеты в космосе создают свои собственные солнечные системы, пишет New Scientist. Сообщается, что возможность существования таких небесных тел показало компьютерное моделирование. Его провели с учётом всех имеющихся данных о том, что происходит во Вселенной.

По итогам исследования учёные сделали вывод, что есть (или, по крайней мере, могут быть) планеты, у которых нет родительской звезды, и они, можно сказать, сами занимают её место. Это значит, что они находятся в центре притяжения, а вокруг них вращаются спутники. И всё это сообщество движется по орбите вокруг сверхмассивной чёрной дыры — например, такой, какая расположена в центре нашей галактики Млечный Путь.

Астрономы подчёркивают, что их не "засасывает" в эту бездну благодаря безопасному расстоянию — минимум десять световых лет (это в два с половиной раза дальше, чем от нас до ближайшей звезды Проксима Центавра). По их подсчётам вокруг одной такой чёрной дыры могут вращаться примерно десять тысяч "самостоятельных" планет.

Это первая научная работа, рассказывающая о таких процессах. Ранее учёные выяснили, что планеты могут вращаться вокруг обычных чёрных дыр, то есть не таких огромных. Теперь же стало ясно, что они способны вообще обойтись без какого-либо хозяина и подчиняться непосредственно главному руководству, то есть галактическому центру.

Напомним, что чёрная дыра в центре Млечного Пути в несколько миллионов раз тяжелее Солнца. И она ещё далеко не самая сверхмассивная. Абсолютный рекорд на сегодняшний день представляет собой объект в созвездии Гончих Псов в десяти миллиардах световых лет от Земли: его масса — 66 миллиардов солнц.