В мужских семенниках вырабатываются вещества, которые есть в конопле

Специальные ферменты исправно снабжают сперматозоиды соединениями под названием "каннабиноиды".

В клетках семенников мужчин обнаружили ферменты, которые вырабатывают эндоканнабиноиды — вещества, аналогичные тем, что есть в марихуане. Об этом пишет Scientific Reports. Сообщается, что таковы данные учёных из Копенгагенского университета.

Исследование показало, что такие ферменты и связанные с ними рецепторы накапливаются по мере созревания сперматозоидов. По мнению биологов, некоторое количество эндоканнабиноидов нужно половым клеткам после выхода из семенника, а рецепторы помогают получать нужные сигналы в процессе деления.

Напомним, эндоканнабиноиды — это соединения, которые организм человека и многих других живых существ вырабатывает сам. Они выполняют функцию нейромедиаторов, то есть передают сигналы между нейронами. С точки зрения химии они несколько отличаются от соединений, содержащихся в конопле.

В то же время учёные надеются, что эта научная работа поможет им разобраться в том, как марихуана влияет на репродуктивную функцию. Пока информация об этом противоречива. Впрочем, согласно ряду исследований, употребление конопли ухудшает качество спермы — в ней становится меньше сперматозоидов.